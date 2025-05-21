HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Doğa yürüyüşü yaparken metrelerce yüksekten düştü! 4 saat süren çalışma sonunda kurtarıldı

Tunceli’de doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Doğa yürüyüşü yaparken metrelerce yüksekten düştü! 4 saat süren çalışma sonunda kurtarıldı
Begüm Özkaynak

Olay, Ovacık ilçesine bağlı Sarıtaş köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup doğa yürüyüşü yaparken bir kadın, sarp arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye hızla AFAD, jandarma, UMKE, Munzur Arama Kurtarma Derneği’nden 5 gönüllü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren zorlu ve koordineli arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, ekipler yaralı kadına ulaştı. Kadın, bulunduğu noktadan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMALARINI RİCA EDİYORUZ"

Tunceli AFAD İl Müdürü Veysi Kaya, "Zorlu arazi koşullarına rağmen görevini özveriyle yerine getiren tüm arama kurtarma ekiplerimize, sağlık ekiplerimize, gönüllü kuruluşlarımıza ve özellikle olay yerine ilk ulaşan ve çalışmalara büyük katkı sağlayan Jandarmamıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan, doğamızın güzelliklerini keşfederken coğrafi zorlukları da göz önünde bulundurarak tedbirli olmalarını rica ediyorum" dedi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da silahlı kavga! Kaçamadan yakalandı: 1 yaralıBursa'da silahlı kavga! Kaçamadan yakalandı: 1 yaralı
Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajıTürkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Anahtar Kelimeler:
Tunceli kayalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cristiano Ronaldo, maçın sonunda resmen veda etti! Tribünlere gidip duygusal anlar yaşadı

Cristiano Ronaldo, maçın sonunda resmen veda etti! Tribünlere gidip duygusal anlar yaşadı

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış...'

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış...'

Aci’nin babasından Şükriye Aci'ye tepki! "Oğlumun kanını sattı" diyerek ne kadar para ödendiğini açıkladı

Aci’nin babasından Şükriye Aci'ye tepki! "Oğlumun kanını sattı" diyerek ne kadar para ödendiğini açıkladı

Meteoroloji uzmanı uyardı: 'Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak'

Meteoroloji uzmanı uyardı: 'Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak'

Eskişehir’de 5 bin yıllık ekmek bulundu

Eskişehir’de 5 bin yıllık ekmek bulundu

Annesiyle görüntülü konuşurken ölüm geldi

Annesiyle görüntülü konuşurken ölüm geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.