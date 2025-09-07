HABER

Doğal afetlerden korunma duası: Felaketler sırasında okunabilecek dualar, ayetler ve anlamları nelerdir? Deprem duası

Doğal afet gibi herhangi bir sıkıntı karşısında dua etmek, kişiye ruhsal bir güç verir ve inancı pekiştirir. Müslümanlar, “Tedbir bizden, takdir Allah’tan” anlayışıyla hareket ederler. Bunun için gerekli hazırlıkları yaparlar ve her türlü tehlikeden korunmak için Allah’tan yardım isterler. Peki, felaketler sırasında okunabilecek dualar, ayetler ve anlamları nelerdir?

Defne Vera Şahin

Ülkemizde ve dünyada sıklıkla depremler ve sel felaketleri benzeri doğal afetler meydana gelmektedir. Bu tür doğa olayları insanlara hayat içerisinde beklenmedik bir imtihanla karşılaşılabileceğini hatırlatmaktadır. Böyle zamanlarda insanlar ilk olarak can ve mal güvenliği için maddi tedbirlerini almaya çalışırlar. Birçok insan maddi tedbirlerini aldıktan sonra manevi olarak da kendini güvende hissetmek ister. Bu noktada ise dua etmek pek çok insan için huzur kaynağı olabilir. Kişiler doğal afetlerden korunma duası aramaktadır.

Felaketler sırasında okunabilecek dualar, ayetler ve anlamları

Afet Duası

"Allah’ım binâ yıkıntısından, uçuruma düşmekten sana sığınırım. Allah’ım boğulmaktan, yangından ve (aşırı) yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım. Zehirlenip ölmekten sana sığınırım. (Üzüntü içinde ölmekten Sana sığınırım.)" (Ebû Dâvud, Müsned., II, 92, nr. 1552)

Deprem Duası (Zilzal Suresi)

"İza zülziletil erdu zilzaleha
Ve ahracetilerdu eskaleha
Ve kalel insanü ma leha
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
Bienne rabbeke evha leha
Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah"

Türkçe Anlamı

Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman,
İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.
Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
Gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.

Deprem sırasında okunacak bir diğer dua şöyledir:

Belalar ve Felaketlerden Korunma Duası

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm."

Anlamı

Allah'ın ismi ile (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

Korunma ve Yardım İçin Dua

"Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ."

Anlamı

"Ey Rabbim, her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et."

Felaket Duası

"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."

Anlamı

"Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver."

Dua

"Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'un fil ardi ve lâ fi's-semai."

Anlamı

"(İşime) Allah'ın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez."

Dua

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı

"Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru."

