Doğal uyku pozisyonları neler? Doğal uyku pozisyonları hangileri?

Döngülerden meydana gelen uykunun tam döngü süresi 70 dakika ile 120 dakika arasında değişmektedir. Döngüler süresince uyku 4 aşama değiştirir. İlk 3 aşamada NREM, sonuncu ve dördüncü aşamada ise REM uykusu gerçekleşmektedir. Uyku ile kişilerin psikolojik durumları arasında direkt ve güçlü bir bağ olduğu kabul edilmektedir. Çünkü canlıların uykuları sırasında beyinlerinde çeşitli düzenlemeler yapma görevini üstlenmiş olan amigdala ile hipokampus bölgelerindeki aktivitelerin arttığı bilinmektedir. Öğrenme işlevleri ve hafıza etkinlikleri REM uykusunda etkinleşmektedir.

Kaliteli uykunun faydaları

Kaliteli bir uyku uyumak kişilerin kendilerini enerjik hissetmelerini ve güne sağlıklı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaktadır. Eğer uyku süresinde düzensizlik ve uyku kalitesinde düşüş söz konusu olursa kişilerde algılama sorunlarından odaklanma problemlerine birçok olumsuz durum gözlemlenebilmektedir. Kan basıncının düşmesine, bu sayede de kalp sağlığının desteklenmesine neden olan iyi ve kaliteli bir gece uykusu, kişilerin stres ile baş edebilmesi konusunda da destekçidir.

Uykunun yeterli sürelerde ve kaliteli bir biçimde gerçekleşebilmesi, kişilerin günlük hayat kalitesi standartlarını da arttıran bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bunun dışında kaliteli ve düzenli bir uykunun hafızanın da daha iyi çalışmasına neden olacağı kabul edilmektedir. Gün içinde olası problemlere karşı daha sakin ve daha çözümcü yaklaşabilme durumu dahi düzenli ve kaliteli bir uykuya bağlı olarak gerçekleşebilen durumlar arasındadır.

Zihin sağlığının korunabilmesi, odaklanabilmek, gün içinde çeşitli fiziksel etkinlikleri yerine getirebilmek, insan ilişkilerinde sağlıklı iletişim kurabilmek gibi durumların da uyku ile direkt olarak bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Uykunun canlıların hayatında zaruri bir ihtiyaç ve özellikle insanlar arasındaki iletişimin dahi sağlıklı olması adına bir gereklilik olduğu bilinmektedir.

Uyku sırasında kişilerin bedenleri bir anlamda yeniden inşa edilir. Vücut kendini onarmak için harekete geçer. Bu anlamda fiziksel iyileşmeye de yardımcı olan uyku esnasında tercih edilen pozisyon da son derece önemlidir. Doğal ve doğru pozisyonlarda uyuyarak birçok rahatsızlığın önüne geçebilmek de mümkün olabilmektedir. Omurgayı destekleyen uyku pozisyonları çeşitlilik göstermektedir.

Doğal uyku pozisyonları nelerdir? Doğal uyku pozisyonları hangileri?

Sağlıklı ve kaliteli bir uyku için doğru ışıklandırma, yatağın kalitesi, konumu, yatak odasında teknolojik cihaz bulundurmamak ve çok fazla eşyaya yer vermemek gibi noktalara da dikkat edilmesi önerilmektedir.

Uykunun kaliteli ve kesintisiz olabilmesi için pozisyonun da önemli olduğu kabul edilir. Doğal uyku pozisyonları ile kesintisiz bir uyku uyumanın mümkün olacağı bilinmektedir. Buna göre en doğru ve doğal kabul edilen uyku pozisyonlarından bazıları şunlardır: