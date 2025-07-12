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Doğalgaz borusu zarar gördü, korku dolu anlar yaşandı

Adıyaman’da yapılan alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz boru hattının zarar görmesi paniğe neden oldu. Olay, Karapınar Mahallesi Akıllı Kavşak yakınlarında meydana geldi.

Doğalgaz borusu zarar gördü, korku dolu anlar yaşandı

Edinilen bilgilere göre, bölgede sürdürülen alt yapı çalışmaları esnasında iş makinelerinin müdahalesiyle doğalgaz borusu zarar gördü. Borudaki hasar nedeniyle çevreye gaz sızdı. Etrafa yayılan yoğun gaz kokusu mahalle sakinleri arasında paniğe yol açarken, olay yerine doğalgaz acil arıza ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

Doğalgaz borusu zarar gördü, korku dolu anlar yaşandı 1

Ekipler, sızıntının yaşandığı boru hattında onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle gaz kaçağı kontrol altına alınarak tehlike ortadan kaldırıldı.

(İHA)

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