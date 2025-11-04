HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya'da uçurumdan düşen kişinin yardımına ambulans helikopter yetişti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ağaç keserken uçuruma düşen bir kişi kurtarıldı. Ambulans helikopter, bölgeye yönlendirildi. Yaralı, hastaneye ulaşmayı başardı.

Malatya'da uçurumdan düşen kişinin yardımına ambulans helikopter yetişti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi, ağaç kesimi sırasında uçuruma yuvarlandı. Olay, Karapınar Küme Evleri bölgesinde gerçekleşti. Y.S. isimli şahıs, ağaç keserken dengesini kaybetti. Düşmesi sonrasında ihbar yapıldı.

AMBULANS HELİKOPTER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Hızla bölgeye jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıyı buldu. Ardından bulunduğu yerden çıkarttılar. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ambulans helikopter, bölgeye yönlendirildi. Yaralı, hastaneye ulaşmayı başardı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ta acı olay! Garajda otomobilin içinde ölü bulunduSivas'ta acı olay! Garajda otomobilin içinde ölü bulundu
Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek

Anahtar Kelimeler:
Malatya Doğanşehir kurtarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.