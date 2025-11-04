Malatya'da uçurumdan düşen kişinin yardımına ambulans helikopter yetişti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi, ağaç kesimi sırasında uçuruma yuvarlandı. Olay, Karapınar Küme Evleri bölgesinde gerçekleşti. Y.S. isimli şahıs, ağaç keserken dengesini kaybetti. Düşmesi sonrasında ihbar yapıldı.
Hızla bölgeye jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıyı buldu. Ardından bulunduğu yerden çıkarttılar. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ambulans helikopter, bölgeye yönlendirildi. Yaralı, hastaneye ulaşmayı başardı.
(İHA)
