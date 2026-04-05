Doğu Akdeniz'de İngiliz savaş gemisinin vurulduğu iddiası yalanlandı

Doğu Akdeniz’de bir İngiliz savaş gemisinin Hizbullah tarafından vurulduğuna dair haberler, İngiliz Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı.

İngiltere’ye ait Kraliyet Donanması’na bağlı HMS Dragon’un Hizbullah tarafından Doğu Akdeniz’de vurulduğu ve hasar aldığı yönündeki haberler yalanlandı. İngiliz basınına konuşan Savunma Bakanlığı kaynakları, Orta Doğu’daki savaş nedeniyle bölgede görevlendirilen ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) çevresindeki sularda devriye faaliyetleri icra eden Type 45 sınıfı hava savunma muhribi HMS Dragon’un vurulduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

O İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere’nin GKRY’deki hava üslerini koruma görevi üstlenen savaş gemisi, bölgedeki İngiliz üsleri ve müttefik ülkeleri İran’ın insansız hava araçları ve diğer silahlarına karşı savunan bir dizi İngiliz askeri unsurundan biri olarak bölgede bulunuyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı’na göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, hava üslerini savunurken İran yapımı insansız hava araçlarını düşürmeye devam ediyor.

İngiltere’ye ait savaş jetleri de Doğu Akdeniz, Ürdün, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde savunma görevlerini devam ettiriyor.

Kaynak: İHA

ateş olmayan yerden duman çıkmaz
