Doğu’da güneş yüzünü gösterdi

Mart ayında yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da soğuk hava ve kar yağışı etkisini yitirdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında seyredecek.

Karlar eriyecek Öte yandan karların erimesi sonucunda çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce ilgili kurumların ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır