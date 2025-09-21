HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışın ardından kar yağışı başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar ciddi zararlara yol açtı. Yağışların ardından kar yağışı başladı.

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışın ardından kar yağışı başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son iki gündür şiddetli yağışlar etkili oldu. Bu yağışlar, zirvelerde kara dönüştü.

Yağışlar, taşkın, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Ulaşımı sağlayan köprüler yıkıldı. Bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Ayrıca, sahil ve iç kesimlerdeki şiddetli yağışlar, yüksek kesimlere çıkıldıkça kar yağışına bıraktı.

Rize’nin Anzer Yaylası, Trabzon ile Gümüşhane’nin Kadırga Yaylası kar yağışından etkilendi. Kalecik ve Kızılkaya yaylaları da kar yağışı aldı.

Yayla sakinleri sabah kar yağışı ile uyandı. Yaylacılar bu yıl kar yağışının erken geldiğini ifade ettiler.

Doğu Karadeniz de şiddetli yağışın ardından kar yağışı başladı 1

Doğu Karadeniz de şiddetli yağışın ardından kar yağışı başladı 2

Doğu Karadeniz de şiddetli yağışın ardından kar yağışı başladı 3Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tunceli’de kadınların kurduğu sofrada hem gelenek hem de sağlık varTunceli’de kadınların kurduğu sofrada hem gelenek hem de sağlık var
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralıAydın'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yayla kar doğa doğu karadeniz yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.