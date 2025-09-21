Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışın ardından kar yağışı başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son iki gündür şiddetli yağışlar etkili oldu. Bu yağışlar, zirvelerde kara dönüştü.

Yağışlar, taşkın, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Ulaşımı sağlayan köprüler yıkıldı. Bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Ayrıca, sahil ve iç kesimlerdeki şiddetli yağışlar, yüksek kesimlere çıkıldıkça kar yağışına bıraktı.

Rize’nin Anzer Yaylası, Trabzon ile Gümüşhane’nin Kadırga Yaylası kar yağışından etkilendi. Kalecik ve Kızılkaya yaylaları da kar yağışı aldı.

Yayla sakinleri sabah kar yağışı ile uyandı. Yaylacılar bu yıl kar yağışının erken geldiğini ifade ettiler.

