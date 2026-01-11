Doğu’da kar yağışı devam edecek

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceği; kar yağışının Erzincan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Yapılan açıklamada şöyle denildi, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

