HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Doğum günü kutlaması korkuttu! Dumanları gören yangın çıktı sandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir bina içerisinde yapılan doğum günü kutlaması sırasında yanıcı maddenin yoğun dumana neden olması sonrası yangın paniği yaşandı.

Doğum günü kutlaması korkuttu! Dumanları gören yangın çıktı sandı

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir bina içerisinden yoğun duman çıktığını fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanlardan dolayı bina sakinleri de kısa sürede panik yaşayarak evlerinden çıktı. Gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında binanın merdivenlerinde yapılan doğum günü kutlamasında yakılan yanıcı madde nedeniyle yoğun duman oluştuğu anlaşıldı. Paniğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 ülkeden Sumud Filosu açıklaması16 ülkeden Sumud Filosu açıklaması
Kayseri'de kuyumcu soygunu girişimi davasında karar çıktıKayseri'de kuyumcu soygunu girişimi davasında karar çıktı

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.