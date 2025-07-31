Doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor: Kimler yararlanabilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yardımı ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın beklenen doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor. Bu ödemeler, doğum yapmış ve belirli şartları taşıyan ailelere yönelik önemli bir destek niteliği taşıyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın köşe yazısında da belirttiği gibi, bu destekler ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiğini ve bu kapsamda aileleri güçlendirmeye yönelik çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı. Göktaş, “Aile ve Gençlik Fonu’nu genişletme konusunda yeni bir değerlendirme yapılması hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Doğum yardımı başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla yapılıyor. Başvuruların değerlendirilmesinde, ailenin gelir durumu, sosyal güvencesi ve diğer kriterler göz önünde bulunduruluyor. Ödemeler, PTT veya banka hesapları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Bu destekler, özellikle yeni doğum yapmış aileler için büyük önem taşıyor. Bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık giderleri ve diğer masraflar göz önüne alındığında, doğum yardımı ödemeleri ailelerin bütçesine önemli bir katkı sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu tür desteklerle ailelerin refah düzeyini artırmayı ve çocukların sağlıklı bir ortamda büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

Bakanlık yetkilileri, doğum yardımı ödemeleriyle ilgili detaylı bilgilerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden veya ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aracılığıyla alınabileceğini belirtiyor.