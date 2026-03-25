Doktor üç kardeş, babalarıyla aynı hastanede görev yapıyor

Kütahya Şehir Hastanesi’nde görev yapan Ercura ailesi, mesleklerini adeta kuşaktan kuşağa taşıdı. Sağlık çalışanı baba Mustafa Ercura ile hemşire eşi Ayşe Ercura’nın üç çocuğu da tıp fakültesini bitirerek doktor oldu. Üstelik üç kardeş de babalarının görev yaptığı hastaneye atanarak aynı çatı altında mesleğe başladı.

EVDE 5 SAĞLIK ÇALIŞANI VAR

Meslek hayatında 37 yılı geride bırakan Mustafa Ercura, çocuklarının da aynı yolu seçmesinden büyük gurur duyduğunu belirterek, “Çok dua alan bir mesleği yapıyoruz. Evimizde 5 sağlık personeli var. En tecrübeli olan benim. Yılların birikimini çocuklarıma aktarıyorum” dedi.

AYNI HASTANEDE AYNI HASTALARA BAKIYORLAR

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Rümeysa Ercura, hastane ortamında büyüdüklerini ve bu nedenle mesleğe yabancılık çekmediklerini söyledi. Kardeşleriyle zaman zaman aynı hastalara hizmet verdiklerini belirten Ercura, “Bazen kardeşlerimle ortak hastalarımız oluyor. Branşımla ilgili durumlarda hastaları bana yönlendiriyorlar” diye konuştu.

'HASTANE BİZİM İÇİN EV GİBİ'

Acil servis hekimi Semih Ercura ise çocukluklarından itibaren hastane ortamında bulunduklarını belirterek, bu durumun meslek seçimlerinde etkili olduğunu söyledi. “Hastaneyi evim gibi hissediyorum. Bu da işimizi daha özgüvenli yapmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Kan bankasında görev yapan Melih Ercura da yoğun tempoya rağmen fırsat buldukça ailesiyle bir araya geldiklerini, zaman zaman ikiz kardeşiyle karıştırıldığını dile getirdi.