Doktor uyardı: Tuvalette bu 3 belirtiyi görürseniz dikkat!

Bağırsak kanserinin gençlerde arttığına dikkat çeken doktor Sermed Mezher, tuvalette fark edilen üç önemli belirtiyi açıkladı.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden açıklamalarda bulunan Dr Sermed Mezher, kolorektal kanser olarak da bilinen bağırsak kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını belirtti. Mezher, özellikle gençlerde vaka artışının dikkat çekici boyutlara ulaştığını ifade etti.

YAŞLI HASTALIĞI OLARAK BİLİNİYORDU ARTIK GENÇLERİ DE VURUYOR

Araştırmalara göre bağırsak kanseri vakaları son yıllarda 55 yaş altındaki kişilerde hızla yükseliyor. The Lancet’te yayımlanan bir çalışmada, 2019 yılında teşhis konulan vakaların yüzde 20’sinin 55 yaş altı bireylerden oluştuğu belirtildi. Bu oranın 1995 yılına kıyasla yaklaşık iki kat arttığı vurgulandı.

TUVALETTE GÖRÜLEN 3 KRİTİK BELİRTİ

Dr. Mezher, bağırsak kanserinin erken dönemde bazı önemli sinyaller verdiğini belirterek şu belirtilere dikkat çekti:

Dışkıda sürekli kan görülmesi
Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik
Tuvalet sonrası bağırsakların tam boşalmadığı hissi

Uzman isim ayrıca açıklanamayan kilo kaybı ve şişkinliğin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“GENÇSİNİZ DİYE GÜVENMEYİN”

Dr. Mezher, “Kanser genellikle ileri yaşlarda görülse de gençlerdeki artışın nedeni tam olarak bilinmiyor. Bu nedenle belirtileri ciddiye almak gerekiyor” dedi.

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Mezher, bağırsak kanseri erken evrede yakalandığında beş yıllık sağkalım oranının yüzde 95 seviyelerine ulaşabildiğini belirtti.

NHS’İN DİKKAT ÇEKTİĞİ DİĞER BELİRTİLER

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ne göre bağırsak kanserinin diğer belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

Sürekli ishal veya kabızlık
Dışkılama sıklığında değişim
Makattan kanama
Karın ağrısı
Karında şişlik veya kitle hissi
Nedensiz yorgunluk
İstemsiz kilo kaybı

Uzmanlar, bu belirtilerin üç haftadan uzun sürmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.

