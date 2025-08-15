HABER

Doktorları şaşkına çeviren vaka: Adamın böbreğinden 100'e yakın taş çıktı: "Sağ böbreğin tamamı taşla doluydu"

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Serhat Evran, şiddetli böbrek ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede doktorları bile şaşkına çeviren bir teşhisle karşılaştı. Yapılan tetkiklerde Evran’ın böbreğinde 100’e yakın taş tespit edildi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla taşların büyük bölümü tek delikten girilerek temizlendi.

Şiddetli böbrek ağrısı şikayetiyle Yozgat Şehir Hastanesi’ne başvuran Evran’ın detaylı tetkiklerinin yapılmasının ardından böbreğinde 100 taneye yakın taş tespit edildi.

10 YIL ÖNCE SAĞ BÖBREKTEN TAŞ CERRAHİSİ OPERASYONU GEÇİRMİŞ

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu ve Op. Dr. Arif Bedirhan Bayraktar hastanın son durumunu kontrol ederek kısa sürede taburcu olacağını söyledi. Hastanın durumu hakkında açıklama yapan Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu hastanın 10 yıl kadar önce sağ böbrekten taş cerrahisi operasyonu geçirdiğini ifade etti.

"SAĞ BÖBREĞİN TAMAMI TAŞLA DOLUYDU"

Kocamanoğlu, "Yaptığımız incelemede sağ böbreğin tamamını dolduran taşları vardı. Hastayla görüşerek bu tür büyük taşlarda büyük bir cerrahi olabileceğini ve hastanın birkaç delikten girerek, sırttan delerek ameliyat yapılması gerektiğini söyledik. Hastamız kabul etti. Çarşamba günü hastanın ameliyatını yaptık. Tek delikten girerek neredeyse tamamını temizledik. Bugün de hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz" dedi.

"ÜLKEMİZDE HER 10 KİŞİDEN BİRİ BÖBREK TAŞINDAN MUZDARİP"

Böbrek taşının yaygın olduğuna değinen Kocamanoğlu, "Böbrek taşı oranı ülkemizde çok yüksek. Her 10 kişiden biri böbrek taşından muzdarip. Taş hastalarına önerilerimiz oluyor. Günlük idrar çıkışları 2 buçuk litreye yakın olacak şekilde sıvı tüketmelerini özellikle su tüketimi öneriyoruz. Spor ve aktivite, tuz kısıtlaması öneriyoruz. Bu önerilere uyarlarsa taş oluşma riskinin azalabileceğini hastalara iletiyoruz. Tedavi sadece cerrahi olarak taşların çıkartılması değil, sonraki yaşam tarzı değişikliği de bizler için çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

(İHA)

