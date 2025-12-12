HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır da var

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır da var

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dokunulmazlık dosyası TBMM de! Aralarında Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır da var 1

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.

Dokunulmazlık dosyası TBMM de! Aralarında Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır da var 2

CHP Genel Başkanı Özel'in 3, CHP'li Enginyurt'un 2 dosyası bulunuyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | İmamoğlu davasında yeni tarih belli oldu! Tutuklulukları devam edecekSon dakika | İmamoğlu davasında yeni tarih belli oldu! Tutuklulukları devam edecek
Sakarya’da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandıSakarya’da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır Özgür Özel CHP dokunulmazlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.