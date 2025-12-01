Dolabın arkasındaki gizli bölmeden 'fuhuş' çıktı! 9'u birden yakalandı

Hatay'da masaj salonuna gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 yabancı uyruklu kadın dolap arkasındaki gizli bölmede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şahıslara 114 bin 940 TL para cezası uygulandı.

HEPSİ GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarının denetimi, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde bir iş yeri içerisindeki gizli bölmede çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

114 BİN LİRA CEZA

Gözaltına alınan şahıslara toplam 114 bin 940 TL idari para cezası uygulanırken, suçta elde edildiği tespit edilen 256 bin 700 TL ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.K. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.