Dolandırıcılar Instagram'dan nasıl sahte diploma satıyor? İki farklı fiyat tarifesi...

Türkiye'nin konuştuğu sahte diploma skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çete çökertilirken, bazı dolandırıcılar ise Instagram'dan açık hesaplarla satış yapmaya devam ediyor.

Onedio'dan Oğuzhan Kaya, Instagram'da arama yaparak açık adresle sahte diploma satmaya devam edenlere ulaştı. Kaya, yaptığı görüşmeleri de şu şekilde aktardı:

"INSTAGRAM'DA DEVAM EDİYORLAR"

"Kendi deneyimlerimizle bu çetelerin halen daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Halen daha aktif bir sayfa olup olmadığını merak ettim. Facebook'taki ünlü sayfalar silinmişti. Ancak Instagram'da açık hesaplar sahte diploma satmaya devam ediyordu.

Bir sayfa dikkatimizi çekti ve dolandırıcının hikayelerine portföyünü attığını gördük.

Onaylanan diplomalar, hizmeti (!) aldığından memnun olan vatandaşlar derken irtibata geçmek istedik. Tabii bu çok zor olmadı. Organik reçel satan sayfalardan daha hızlı bir dönüş aldık ve WhatsApp'e geçtik."

"TARİFE İKİYE AYRILIYOR"

"WhatsApp'te mülakat için diploma istediğimi yazdım. Tabii e-devlet'e işlediklerini de iddia ettiler. Paket sorunca küçümseyen dolandırıcı tarifelerin ikiye ayrıldığını söyledi.

E-devletsiz versiyonun 30 bin e-devletli versiyonun 70 bin olduğu bilgisini aldım.

Hatta paranız premium pakete yetmiyorsa sonradan 'upgrade' yapıp bunu e-devlete de işletebiliyormuşuz. Pazar yeri gezen emekli gibi başka tezgahlara da soracağımı söyledim ama dolandırıcı fiyat kırmadı.Diğer dolandırıcıların kendisinden daha dolandırıcı olduğunu iddia etti. Kalite tesadüf değildir demeye getirdi. Diyalog dolandırıcının rest çekmesiyle sona erdi."

