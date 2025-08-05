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Dolandırıcılar Instagram'dan nasıl sahte diploma satıyor? İki farklı fiyat tarifesi...

Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalı büyüyor. Hukukçudan mühendisine, eczacıdan mimarına yüzlerce kişinin sahte diploma yoluyla kariyer yaptığının ortaya çıkmasının yankıları sürerken, Instagram'dan halen satış yapanların olduğu da görüldü. Onedio'nun haberine göre, dolandırıcılar diploma için 30 bin ile 70 bin TL arasında değişen fiyat talep ediyorlar. Haberde dolandırıcılarla yapılan görüşmenin ekran görüntüleri de yer aldı.

Dolandırıcılar Instagram'dan nasıl sahte diploma satıyor? İki farklı fiyat tarifesi...

Türkiye'nin konuştuğu sahte diploma skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çete çökertilirken, bazı dolandırıcılar ise Instagram'dan açık hesaplarla satış yapmaya devam ediyor.

Onedio'dan Oğuzhan Kaya, Instagram'da arama yaparak açık adresle sahte diploma satmaya devam edenlere ulaştı. Kaya, yaptığı görüşmeleri de şu şekilde aktardı:

Dolandırıcılar Instagram dan nasıl sahte diploma satıyor? İki farklı fiyat tarifesi... 1

"INSTAGRAM'DA DEVAM EDİYORLAR"

"Kendi deneyimlerimizle bu çetelerin halen daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Halen daha aktif bir sayfa olup olmadığını merak ettim. Facebook'taki ünlü sayfalar silinmişti. Ancak Instagram'da açık hesaplar sahte diploma satmaya devam ediyordu.

Dolandırıcılar Instagram dan nasıl sahte diploma satıyor? İki farklı fiyat tarifesi... 2

Bir sayfa dikkatimizi çekti ve dolandırıcının hikayelerine portföyünü attığını gördük.

Dolandırıcılar Instagram dan nasıl sahte diploma satıyor? İki farklı fiyat tarifesi... 3

Onaylanan diplomalar, hizmeti (!) aldığından memnun olan vatandaşlar derken irtibata geçmek istedik. Tabii bu çok zor olmadı. Organik reçel satan sayfalardan daha hızlı bir dönüş aldık ve WhatsApp'e geçtik."

Dolandırıcılar Instagram dan nasıl sahte diploma satıyor? İki farklı fiyat tarifesi... 4

"TARİFE İKİYE AYRILIYOR"

"WhatsApp'te mülakat için diploma istediğimi yazdım. Tabii e-devlet'e işlediklerini de iddia ettiler. Paket sorunca küçümseyen dolandırıcı tarifelerin ikiye ayrıldığını söyledi.

Dolandırıcılar Instagram dan nasıl sahte diploma satıyor? İki farklı fiyat tarifesi... 5

E-devletsiz versiyonun 30 bin e-devletli versiyonun 70 bin olduğu bilgisini aldım.

Dolandırıcılar Instagram dan nasıl sahte diploma satıyor? İki farklı fiyat tarifesi... 6

Hatta paranız premium pakete yetmiyorsa sonradan 'upgrade' yapıp bunu e-devlete de işletebiliyormuşuz. Pazar yeri gezen emekli gibi başka tezgahlara da soracağımı söyledim ama dolandırıcı fiyat kırmadı.Diğer dolandırıcıların kendisinden daha dolandırıcı olduğunu iddia etti. Kalite tesadüf değildir demeye getirdi. Diyalog dolandırıcının rest çekmesiyle sona erdi."
Dolandırıcılar Instagram dan nasıl sahte diploma satıyor? İki farklı fiyat tarifesi... 7

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık diploma
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