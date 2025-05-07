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Dolandırıcıların yeni yöntemi! Kapı kapı dolaşıp bu yalanı söylüyorlar... Kimlik bilgilerini alıp bağış topladılar

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti. Avcılar'da iddiaya göre girdikleri apartmanlarda kapıları çalan şüpheliler, 'veri takibi' yaptıklarını söyleyip binadaki bazı kişilerin kimlik bilgilerini alıp tablete kaydetti. 'Engelli derneğine bağış' adı altında para da toplayan şüpheliler sahte makbuz da kesti. Bakanlığın böyle bir çalışmasının olmadığını öğrenen mahalle muhtarı ise şüphelilerin bazı binalardaki güvenlik kamera görüntülerini paylaşarak mahalleliyi uyardı.

Dolandırıcıların yeni yöntemi! Kapı kapı dolaşıp bu yalanı söylüyorlar... Kimlik bilgilerini alıp bağış topladılar
Melih Kadir Yılmaz

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde ellerindeki sahte antetli kağıtlar ve bakanlık logolu sahte belgelerle binalara girerek kendilerini İçişleri Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin 'veri takibi' yaptıklarını öne sürerek kimliklerini istediği ortaya çıktı.

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BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA TOPLAYIP SAHTE MAKBUZ KESTİLER

Gittikleri binalarda oturanların kişisel verilerini topladıktan sonra belgeleri imzalatan şüphelilerin bazı kişilerden 'Engelli Derneğine Bağış' adı altında para alarak sahte makbuz kestiği tespit edildi. Bu kişilerin hareketlerinden ve uygulamadan şüphelenen mahalleliler polise ve mahalle muhtarına başvurarak bilgi istedi.

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POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Avcılar Kaymakamlığı'ndan bilgi alarak İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir çalışmasının olmadığının öğrenen mahalle muhtarı Zehra Er, şüphelilerin bazı binalardaki güvenlik kamera görüntülerini ve cep telefonu görüntülerini topladı. Görüntülerle birlikte polise şikayette bulunan muhtar Er, mahallenin sosyal medya hesabından bir de uyarı mesajı paylaştı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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"KİŞİSEL VERİLERİ ANKET YA DA ÇALIŞMA ADI ALTINDA İSTEYENLERDEN UZAK DURULMASINDA FAYDA VAR"

İçişleri Bakanlığı'nın kişisel verileri toplama görevi bulunmadığını, Türk vatandaşlarının yüzde 80'inin yeni tip kimlik kullandığını ve dolayısıyla bütün kimlik verilerinin bakanlık bünyesinde bulunduğunu hatırlatan Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis Memuru İsa Altun, "Dolandırıcılar zaman zaman yine antenli kağıtlarla imza attırmak suretiyle vatandaşı borçlandırıp maddi ve manevi kayıplara da yol açabilmektedir. Eğer bir vatandaşımız hastalık, yaşlılık ya da bazı engellerden dolayı yeni bir kimlik alamıyorsa nüfus müdürlüğü görevlileri göndermek suretiyle yüksek güvenlikli bir ortamda kişinin parmak izini alabilir. Bu da vatandaşın isteği doğrultusunda gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla kendilerini polis, nüfus müdürlüğü ya da bakanlığın bir görevlisi gibi gösterip kapıları çalmak suretiyle evleri ziyaret ederek parmak izi biyometri verileri ya da diğer kişisel verileri herhangi bir anket ya da bir çalışma adı altında isteyenlerden uzak durulmasında fayda var. Bu tür durumlarda derhal polis jandarma ya da 112'yi arayıp bu şahısların çalışma yapmasını engellemekte fayda var" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Avcılar dolandırıcı
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