Dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Samsun’da dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kurugökçe Mahallesi’nde ikamet eden S.K.

Samsun’da dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurugökçe Mahallesi’nde ikamet eden S.K. (29) hakkında "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masası tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı sivil ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan S.K.’nin, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun
