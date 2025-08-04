Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs, kardeşinin evinde yakalandı

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı, Oğuz Jandarma Karakol Komutanlığı koordinesinde elde edilen bilgiler ve saha araştırması sonucunda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 31.07.2025 tarihinde müşterek yapılan faaliyet sonucunda; ’dolandırıcılık içerikli’ 7 ayrı suçtan aranma kaydı olan Ö.N. isimli şahıs, aynı gün Beşiri ilçesi Yalınkavak köyünde kardeşine ait evde saklanırken yakalanmıştır" denildi.

Şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır