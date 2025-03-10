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  4. Dolandırıcılık suçundan her yerde aranıyordu! Sahte altınla yakalandı

Dolandırıcılık suçundan her yerde aranıyordu! Sahte altınla yakalandı

10.03.2025 19:16
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Dolandırıcılık suçundan 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs her yerde aranıyordu. Sahte altın setiyle yakalandı ve cezaevine konuldu.

Dolandırıcılık suçundan her yerde aranıyordu! Sahte altınla yakalandı

Samsun'da dolandırıcılık suçundan 29 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, sahte altın seti ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık suçundan hakkında 29 ayrı yakalama müzekkeresi ve toplam 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 167 bin 860 TL para cezası bulunan Ö.E. yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramada sahte hasır altın seti ele geçirildi. Ö.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Samsun
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