Dolandırıcının 1 milyon liralık vurgun planı bozuldu

Kendisini "Emniyet Müdürü" olarak tanıtan şahıs, 1948 doğumlu emekli C.T'den 24 bin Euro aldıktan sonra 1 milyon lira tutarındaki başka bir parayı da çekmesini sağlamak istedi.

20 Mayıs 2025 tarihinde ilçede faaliyet gösteren bir banka şubesinde, yaşlı bir vatandaşın yüksek meblağda para çekmeye çalışması banka görevlilerinin dikkatini çekti. Şüpheli durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı.

Yapılan görüşmede, emekli C.T'nin, kendisini telefonla arayan ve "Emniyet Müdürü" olarak tanıtan şahıs tarafından kandırılarak 24 bin Euro'yu elden teslim ettiği, ardından yönlendirilerek yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki başka bir parasını da çekmek üzere olduğu belirlendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır