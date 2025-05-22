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Dolandırıcının Adanalı ile imtihanı: Dolandırmak için arayan kişiden para istedi... 'Kurban harçlığımı ver 1 milyon lira göndereceğim'

Adanalı İsa S., dolandırılmak için arandığı telefon konuşmasında para talep etti. Foyasının ortaya çıktığını anlayan dolandırıcı, telefonu suratına kapattı. Eşinin annesinden para alıp dolandırıcıya göndereceğini söyleyen İsa S., hemen ardından yaklaşan Kurban Bayramı için önden para talep etti. Kendisini dolandıramayacağını anlayan dolandırıcı telefonu İsa S.'nin suratına kapattı.

Dolandırıcının Adanalı ile imtihanı: Dolandırmak için arayan kişiden para istedi... 'Kurban harçlığımı ver 1 milyon lira göndereceğim'
Çiğdem Sevinç

Adanalı İsa S.'yi telefonla yatırım vaat ederek dolandırmak için arayan şahsı pişman etti. 1 milyon lirayı 2 haftada 3 ev parası yapmayı vaat eden dolandırıcı uzun süre dolandırılmak istenen İsa S.'yi ikna etmeye çalıştı. Arayanın dolandırıcı olduğunu anlayan ve kendi parası olmadığını ama kayınvalidesinden 15 gün içinde 1 milyon lira alacağını söyleyen İsa S., şahısla bir süre dalga geçti. Borsadaki bir çok kağıt ile kısa sürede milyonlar kazanacağını anlatan dolandırıcı, göndereceği linkte tıklayarak para havale etmesini istediği İsa S.'den de parayı yatırırsa kurban harçlığının hemen çıkacağını ileri sürdü.

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"BU HİSSELER PATLARSA BEN NAMUSSUZ ŞEREFSİZİM ABİ"

İsa S.'nin dolandırıcıyla işletmek için 'ben şimdi parayı borsaya kendi hesabımdan mı oynayacağım' dedi. Dolandırıcı ise " Yok abi. Öyle bir şey yok. Tövbe estağfurullah. Allah gecinden sakınsın. Bizim şirketin İBAN hesabı var. Sen buraya üyesin herhalde. O hesaba gireceksin. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi şirket hesabına gir şimdi. Ben sana whatsaptan linkleri yollayacağım. Sen kapatma abi ben linkleri hemen atıyorum. Linkle kayıt oluştur. Elimde felaket iki hisse var ben sana hemen alacağım onları" diyerek gönderdiği linki açtırıp doldurtmaya çalıştı.

İsa S. elinde para olmadığını belirterek sürdürdüğü konuşmasında, buna para yatırırsak patlarsak demesi üzerine telefondaki dolandırıcı "Bu hisseler patlarsa ben namussuz şerefsizim abi. Kafama sıkarım abi " diyerek ikna etmeye çalıştı.

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"KAYNANANIN ELİNDEN ÖPERİM, 1 MİLYONUNU 2 EV YAPACAĞIM"

İsa S. kaynanasından 1 milyon alacağını ve 15 gün içinde paranın eline geleceğini söylemesi üzerine dolandırıcı "Bir haftada 3 katını alacaksın İsa abi. Sen dedin ya kaynanamdan para alacağım diye 15 gün içinde. Kaynananın da ellerinden öperim. 1 milyonunu 2 tane ev yapacağım. Yapmazsam şerefsiz namussuzum. Sen o 1 milyonu al sana ev yapacağız. Sen bugün parayı hemen yatır senin hafta sonuna kadar küçük baş hayvanın parasını çıkaracağım. Bugün girelim abi. Abi senin canın sağ olsun. Hesaba hemen gir linki tıkla gir" diye konuştu.

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"SEN BANA PARA AKTAR"

İsa S. Linke tıklamadan hesaptaymış gibi yaparak konuşmayı sürdürdü. İsa S. "Üyeyim zaten. Hesaptayım şimdi. Böyle para kazanacaksam senin canını yerim. Sen şimdi bana 2 -3 günlük para gönder. Kurbanlığın parasını çıkaralım. Ben sana benim IBAN'ı atayım. Sen bana para aktar" demesi üzerine dolandırıcı durumu anlayarak telefonu kapattı.

Dolandırıcı ile İsa S.'nın telefon konuşması ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adanalı dolandırıcı kurban
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