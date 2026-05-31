Dolunay Tatvan’da görsel şölen sundu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, izleyenlere güzel bir manzara sundu. Kentin eşsiz doğasıyla birleşen ayın doğuşu, vatandaşları hayran bıraktı.

Tatvan semalarında beliren ve parlaklığıyla adeta geceyi aydınlatan dolunay, karlı dağların üzerinden yükselirken güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünün berraklığı sayesinde ayın yüzeyindeki detaylar net bir şekilde seçilirken, dolunayın karlı zirvelerle oluşturduğu tezat, doğaseverler için eşsiz bir görsel şölen sundu.

Farklı noktalardan kayıt altına alınan bu büyüleyici doğa olayında, özellikle Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilinden çekilen kareler büyük beğeni topladı. İlk doğuş anında hafif kızıl ve altın sarısı tonlara bürünen dolunayın göl yüzeyine yansımasıyla, adeta görsel bir sanata dönüştü.

Bölgedeki vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları, Tatvan’ın temiz havası ve berrak gökyüzü sayesinde bu tür gökyüzü olaylarının bölgede çok daha etkileyici izlendiğini belirterek o anları cep telefonları ve profesyonel kameralarla kayıt altına aldı. Gece ilerledikçe karlı dağların ardından süzülerek gökyüzünün zirvesine ulaşan dolunay, geriye hafızalardan silinmeyecek fotoğraflar ve unutulmaz anlar bıraktı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

