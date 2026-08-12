Domaniç’te dermantasyon tarlasında yerli ve milli çeşitlerde yüksek verim

Yapılan hasatta en yüksek verim, tritikalede dekara 800 kilogram. arpada 900 kilogram, buğdayda 580 kilogram ölçüldü. Yetkililer, üreticilerle birlikte yerli ve milli çeşitleri sahada tanımaya, verimliliği artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır