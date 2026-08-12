Domaniç’te dermantasyon tarlasında yerli ve milli çeşitlerde yüksek verim
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kurulan demonstrasyon tarlalarında tritikale, arpa ve buğday çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.
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Yapılan hasatta en yüksek verim, tritikalede dekara 800 kilogram. arpada 900 kilogram, buğdayda 580 kilogram ölçüldü. Yetkililer, üreticilerle birlikte yerli ve milli çeşitleri sahada tanımaya, verimliliği artırmaya devam ettiklerini belirtti.
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