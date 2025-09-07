Domaniç’te takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

-Kaza, ilçeye bağlı Sarıot köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Sarıot istikametinden Domaniç yönüne seyreden Y.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Y.B., araçta yolcu olarak bulunan S.E. ve F.U. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır