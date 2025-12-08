Samsung'dan One UI 8.5 müjdesi!

Samsung’un bugün One UI 8.5’i resmileştirdi. One UI 8.5 beta programını da duyuran şirket, Galaxy telefonlar ile tabletlerine gelecek yeni ve geliştirilmiş özellikleri ve arayüz değişikliklerini detaylandırdı.

ONE UI 8.5 BETASI ÖNCE GALAXY S25 SERİSİNE GELİYOR

Samsung'un resmi açıklamasına göre, One UI 8.5 beta programı, 8 Aralık'tan itibaren Almanya, Hindistan, Kore, Polonya, İngiltere ve ABD'yi içeren seçili pazarlardaki Galaxy S25 serisi kullanıcılarına sunulacak. Galaxy kullanıcıları, Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına katılmak için başvuruda bulunabilecek.

SamMobile'da yer alan habere göre ise One UI 8.5 beta programı ilk olarak Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra için açılacak. Galaxy S25 Edge, beta programıyla uyumlu değil. S25 FE de programa dahil değil.

Samsung, gelecekte beta programını daha fazla cihaza genişletebilir. Şirketin geçmişine bakılırsa, gelecek yılın başlarında kararlı One UI 8.5 güncellemesini yayınlamadan önce birkaç beta sürümü daha yayınlanması muhtemel.

ONE UI 8.5’TE NELER YENİ?

One UI 8.5, tamamen özelleştirilebilir bir Hızlı Panel, daha akıllı bir Bixby, görüntü düzenleme için geliştirilmiş Galaxy AI özellikleri, Quick Share için kişi önerileri, Storage Share kullanarak tüm Samsung telefon ve tabletlerinizdeki verilere erişebilme, daha pratik Auracast ve ses yayınları, kilit ekranı saat yerleşiminde iyileştirmeler ve alarmlar için hava durumu efektleri getiriyor.

Ayrıca Samsung Health üzerinden antrenman istatistiklerinizi ve başarılarınızı paylaşmanıza da izin veriyor. One UI 8.5, Çalınmaya Karşı Koruma da dahil olmak üzere gizlilik ve güvenlik tarafında iyileştirmeler sunuyor. Yeniden elden geçirilen pil bilgileri, beklenen pil ömrü hakkında daha pratik bilgiler sağlıyor.