HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Samsung'dan One UI 8.5 müjdesi!

Samsung, One UI 8.5'i resmileştirdi ve One UI 8.5 beta programını duyurdu. Buna göre, One UI 8.5 beta programının ilk olarak hangi cihazlara açılacağı da belli oldu.

Samsung'dan One UI 8.5 müjdesi!
Enes Çırtlık

Samsung’un bugün One UI 8.5’i resmileştirdi. One UI 8.5 beta programını da duyuran şirket, Galaxy telefonlar ile tabletlerine gelecek yeni ve geliştirilmiş özellikleri ve arayüz değişikliklerini detaylandırdı.

ONE UI 8.5 BETASI ÖNCE GALAXY S25 SERİSİNE GELİYOR

Samsung'un resmi açıklamasına göre, One UI 8.5 beta programı, 8 Aralık'tan itibaren Almanya, Hindistan, Kore, Polonya, İngiltere ve ABD'yi içeren seçili pazarlardaki Galaxy S25 serisi kullanıcılarına sunulacak. Galaxy kullanıcıları, Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına katılmak için başvuruda bulunabilecek.

Samsung dan One UI 8.5 müjdesi! 1

SamMobile'da yer alan habere göre ise One UI 8.5 beta programı ilk olarak Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra için açılacak. Galaxy S25 Edge, beta programıyla uyumlu değil. S25 FE de programa dahil değil.

Samsung, gelecekte beta programını daha fazla cihaza genişletebilir. Şirketin geçmişine bakılırsa, gelecek yılın başlarında kararlı One UI 8.5 güncellemesini yayınlamadan önce birkaç beta sürümü daha yayınlanması muhtemel.

ONE UI 8.5’TE NELER YENİ?

One UI 8.5, tamamen özelleştirilebilir bir Hızlı Panel, daha akıllı bir Bixby, görüntü düzenleme için geliştirilmiş Galaxy AI özellikleri, Quick Share için kişi önerileri, Storage Share kullanarak tüm Samsung telefon ve tabletlerinizdeki verilere erişebilme, daha pratik Auracast ve ses yayınları, kilit ekranı saat yerleşiminde iyileştirmeler ve alarmlar için hava durumu efektleri getiriyor.

Ayrıca Samsung Health üzerinden antrenman istatistiklerinizi ve başarılarınızı paylaşmanıza da izin veriyor. One UI 8.5, Çalınmaya Karşı Koruma da dahil olmak üzere gizlilik ve güvenlik tarafında iyileştirmeler sunuyor. Yeniden elden geçirilen pil bilgileri, beklenen pil ömrü hakkında daha pratik bilgiler sağlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan dikkat çeken kararname!Trump'tan dikkat çeken kararname!
Kesik baş her yerde aranıyor: Komandolar da katıldı! Cinayette o detay netlik kazandıKesik baş her yerde aranıyor: Komandolar da katıldı! Cinayette o detay netlik kazandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung One UI yazılım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Baskın sırasında ateş açıldı! Acı haber geldi: 1 polisimiz şehit oldu

Baskın sırasında ateş açıldı! Acı haber geldi: 1 polisimiz şehit oldu

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Süper Lig'de sıralama değişti! Trabzonspor, Göztepe'yi yenerek Fenerbahçe'yi geçti ve ikinci sıraya yerleşti

Süper Lig'de sıralama değişti! Trabzonspor, Göztepe'yi yenerek Fenerbahçe'yi geçti ve ikinci sıraya yerleşti

Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama yayınladı

Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama yayınladı

2026'ya bırakmayın! Emlak ve tapu harcı zamlanıyor

2026'ya bırakmayın! Emlak ve tapu harcı zamlanıyor

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.