Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti neresi? Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti hakkında bilgiler

Avrupalı halkların Amerika’daki ilk ikamet yeri Dominik Cumhuriyeti olmuştur. Dominik Cumhuriyeti sahip olduğu habitat yapısı, temiz suları ve yer altı kaynaklarıyla ünlü ülkelerden biridir. Tropikal iklimin yaşandığı ülke Latin Amerika'daki en büyük sekizinci ekonomidir. Ülkenin nüfusu 10 milyona yakın olup Karayipler’in en gözde turizm merkezlerinden biridir.

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti neresi?

"Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti, Santo Domingo şehridir. Santo Domingo aynı zamanda ülkenin en büyük kentidir. Şehir Bartolomeo Kolombus tarafından 1496 senesinde Ozama nehrinin doğusunda kurulmuş olup sonraki dönemlerde merkezi Nicolás de Ovando tarafından nehrin batı bölgesine taşınmıştır.

Yeni Dünya olarak adlandırılan ve ilk İspanyol sömürgesi olan şehirde pek çok ilkler yer alır. Bunlar Yeni Dünya’daki ilk üniversite, ilk katedral, ilk kale ve ilk manastırları kapsar. Şehrin sömürge altında olduğu dönemden kalan merkezi Zona Colonial, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne eklenmiştir. 1936-1961 yılları arasında dönemin yöneticisi Ciudad Trujillo şehre kendi adını vermiştir. Diktatör olarak tanımlanan Trujillo idam edildikten sonra ise şehir eski adına geri dönmüştür.

Santo Domingo şehri ülkenin kültürel, finansal, siyasal, ticari ve endüstriyel merkezidir. Ülke ekonomisindeki iş olanakları çoğunlukla bu şehirde yer alır. Ayrıca ülkenin en önemli limanı da buradadır.

Santo Domingo'ya nasıl gidilir?

Santo Domingo şehrinde uluslararası hizmet veren bir havalimanı mevcuttur. Buradan pek çok uluslararası uçuş gerçekleştirilir. Şehir merkezine 30 dakikalık uzaklıkta yer alsa da pek çok ulaşım seçeneği mevcuttur. Tropik iklimin hakim olduğu şehirde en serin dönem Aralık – Mart ayları arasıdır. Bu dönemlerde nem oranı da azalır. Şehri ziyaret etmek isteyenlerin Temmuz ve eylül arasında en yüksek sıcaklıkların yaşandığını bilmeleri gerekir.

Santo Domingo'da gezilecek yerler

Bir süre İspanyol sömürgeliği altında olan şehir Yeni Dünya’daki ilk üniversite, ilk katedral, ilk kale ve ilk manastırın kurulduğu yer olarak öne çıkar. Şehrin sömürge döneminden geriye kalan bölgesi Zona Colonial, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır.

Santo Domingo'da gezilebilecek yerler şu şekilde sıralanır:

Basilica Cathedral of Santa María la Menor

Santa María la Menor katedrali, Zona Colonial adı verilen İspanyol sömürgeliği döneminden kalmıştır. Bu bölge koruma altındaki tarihi bir yer olarak dikkat çeker. Bununla beraber Amerika kıtasındaki en eski katedral olma özelliğine sahiptir. İnşası 1512- 1540 yılları arasında yapılmıştır.

Museo de las Casas Reales

Kraliyet Evleri Müzesi olarak çevrilen bu müze sömürge döneminde yapılmıştır ve Zona Colonial’daki önemli kültürel yapılardan biridir. Yapı, sömürge dönemindeki askerlerin yaşaması için yapılan evleri ve sömürge faaliyetlerinin idare edildiği ofisleri kapsar.

Alcázar de Colón

Alcázar de Colón, Zona Colonial bölgesinde yer alır. Binada The Museo Alcázar de Diego Colón adlı müze bulunur. Müze koleksiyonunda Karayiplerde ortaya çıkarılan en geç Ortaçağ ve Rönesans dönemine ait sanat eserleri sergilenmektedir. Bu yönüyle ülkede en çok ziyaret edilen müzelerden biridir.

Santo Domingo'da şehir içi ulaşım

Şehirdeki otobüs sistemi yerel halk için verimli olsa da turistler için çok rahat değildir. Zira otobüslerde rota ve durak isimleri belirtilmez. Şehri ziyaret edenlerin taksileri ya da yerel ismiyle carros públicos’ları tercih etmeleri önerilir. Bununla beraber önceden belirlenen rotalarda ilerleyen minibüsler de pratik olabilir.

Dominik Cumhuriyeti'nin mutfağı

Şehrin kahvaltı kültüründe çoğunlukla peynir, bacon ve yeşil muzla yapılan mangu servis edilir. Bu yemek şehirdeki bütün otel ve restoranlarda bulunur. Kahvaltının yanı sıra akşamları da tercih edilebilen bir yemektir. Bir başka lezzet olan La Bandera Dominican adlı yemek günün en önemli öğünü olarak tanımlanan öğlen yemeğinde servis edilir. İçerisinde pirinç, fasulye, et, sebze ve kızarmış muz yer alırken günün kalanı için bol bol enerji içerir.

Diğer popüler yemeklerden biri de İspanyol usulü hazırlanan ve pirinçle sunulan Sancocho’dur. Çeşitli bitki kökleri, yeşil muz, avokado ve tavuk ya da etten hazırlanan bu karışım bazen 7 etin karışımıyla hazırlanan Sancocho prieto ile de yapılır.