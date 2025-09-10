HABER

Donald Trump'a yakın olan Charlie Kirk'e silahlı saldırı! Herkesin gözü önünde vuruldu

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden sağcı aktivist Charlie Kirk'e herkesin gözü önünde silahlı saldırı düzenlendi. Kirk'ın sağlık durumu bilinmezken, ABD Başkanı Donald Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun" dedi.

Recep Demircan

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Üniversitede düzenlenen bir etkinliğe katılan sağcı aktivist Charlie Kirk, konuşma yaptığı silahlı saldırıya uğradı.

SAĞLIK DURUMU HENÜZ BİLİNMİYOR

Etkinlik için toplanan kalabalık panikle olay yerinden kaçarken, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden olan Kirk'ün sağlık durumu henüz bilinmiyor.

Utah Valley Üniversitesi, Kirk'ün saldırının ardından güvenlik ekibi tarafından okuldan uzaklaştırıldığını belirterek, saldırıda vurulan tek kişinin Kirk olduğunu ifade etti.

TRUMP: "TANRI ONU KORUSUN"

ABD Başkanı Donald Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Charlie Kirk için dua edin, o gerçekten iyi bir adam ve genç bir baba" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

10 Eylül 2025
