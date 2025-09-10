HABER

Donald Trump: "Derhal Katarlıları bilgilendirin dedim ama saldırıyı durdurmakta geç kaldık"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'daki saldırısıyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Trump, Özel Elçi Witkoff'a Katarlıları uyarması için talimat verdiğini fakat uyarıya rağmen saldırıyı durdurmanın çok geç olduğunu belirtti. Diğer yandan, Dışişleri Bakanı Rubio'ya da Katar ile olan işbirliği anlaşmasını tamamlaması talimatı verdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırı kararının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğunu kaydederek, saldırıyı durdurmak için "yeterince zamanlarının olmadığını" savundu.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD'nin yakın müttefiki olan Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesini yaptı.

"Bu karar Başbakan Netanyahu tarafından alınmış bir karardı, benim tarafımdan alınmış bir karar değildi." yorumunu yapan Trump, kendilerinin saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusu aracılığıyla bilgilendirildiklerini ifade etti.

"DERHAL KATARLILARI BİLGİLENDİRMESİNİ SÖYLEDİM"

ABD Başkanı, saldırıya ilişkin bilgi alır almaz Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Katarlıları "yaklaşan saldırı" hakkında bilgilendirmesini istediğini belirterek, "O da bunu yaptı ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalınmıştı." ifadesini kullandı.

Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü kaydeden Trump, saldırıdan sonra Netanyahu ile görüştüğünü dile getirdi.

İsrail'in saldırısını "talihsiz bir olay" diye tanımlayan Trump, "Katar Emiri ve Başbakanı ile de görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Onlara, böyle bir şeyin kendi topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim." değerlendirmesinde bulundu.

RUBİO'YA 'KATARLILARLA İŞBİRLİĞİNİ TAMAMLA' TALİMATI

ABD Başkanı ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması'nı sonuçlandırması talimatını verdiğini de açıklamasına ekledi.

09 Eylül 2025
