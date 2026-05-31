HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Donald Trump'ın anlaşma metninde yaptığı değişiklik merak ediliyor! İran'a gönderildi

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın İran ile müzakere sürecinde Tahran yönetiminin son önerisi üzerinde bazı değişiklikler yaparak metni İran tarafına geri gönderdiğini öne sürdü. Trump'ın, İran'ın nükleer enerji faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin çok daha sert bir kullandığı iddia edildi.

Donald Trump'ın anlaşma metninde yaptığı değişiklik merak ediliyor! İran'a gönderildi

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın İran ile müzakere sürecinde Tahran yönetiminin son önerisinde değişiklikler yaparak metni İranlı yetkililere geri gönderdiğini iddia etti. ABD merkezli CNN International'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, bu adımla birlikte İran ile devam eden müzakere sürecini bir hafta daha uzattı.

Donald Trump ın anlaşma metninde yaptığı değişiklik merak ediliyor! İran a gönderildi 1

"TRUMP İRAN'IN TEKLİFİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPARAK İRAN'A İLETTİ" İDDİASI

Trump'ın söz konusu teklifte nasıl bir değişikliğe gittiği henüz gizemini korurken yetkililer, ABD Başkanı'nın İran'ın nükleer enerji alanındaki taahhütleri ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik çok daha sert bir dil kullandığını öne sürdü.
Beyaz Saray'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Donald Trump ın anlaşma metninde yaptığı değişiklik merak ediliyor! İran a gönderildi 2

TRUMP, "ANLAŞMA 'BÜYÜK ÖLÇÜDE' MÜZAKERE EDİLDİ" DEMİŞTİ

Bu gelişme, Trump'ın geçtiğimiz hafta taraflar arasındaki bir anlaşmanın "büyük ölçüde" müzakere edildiğini söylediği ve ardından da anlaşmanın henüz tamamen müzakere edilmediğini vurgulayarak karışık sinyaller verdiği bir süreç sonrasında geldi.
ABD Başkanı ayrıca 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İran'da yer altı tesislerinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'nin çıkaracağını ve bu nükleer materyallerin imha edileceğini savunmuştu.

Donald Trump ın anlaşma metninde yaptığı değişiklik merak ediliyor! İran a gönderildi 3

NİHAİ KARAR TOPLANTISINDAN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Trump açıklamasında, İran ile müzakere sürecine ilişkin nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray'da bir toplantıya katılacağını açıklamıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre yaklaşık 2 saat süren toplantı herhangi bir somut sonuç alınmadan sonlanmıştı.

İran tarafından yapılan açıklamalarda ise Tahran yönetiminin önceliğinin savaşı sonlandırmak olduğu belirtilmişti. İranlı yetkililer, uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve diğer nükleer konuların, ABD tarafına sundukları 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde bir anlaşmaya varılmasının ardından görüşülebileceğini savunmuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak sürüklendi: 4 yaralıBariyerlere çarpan otomobil takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
Freni boşalan otomobil takla attı: 2 yaralıFreni boşalan otomobil takla attı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Müzakere İran Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.