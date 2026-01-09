Donald Trump iyice gözünü kararttı: Bütün Küba bu tehdidi konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında Küba’ya ilişkin sert ifadeler kullandı. Trump, Küba’nın uzun süredir ekonomik ve siyasi sıkıntılar içinde olduğunu öne sürdü.

"BUNUN DIŞINDA DAHA FAZLA BASKI UYGULAYAMAM"

The Hugh Hewitt programında konuşan Trump, Küba’ya yönelik baskıda sınıra geldiğini ifade ederken “Oraya girip her yeri yerle bir etmek dışında daha fazla baskı uygulayabileceğimi sanmıyorum” dedi.

Trump, Küba’nın ekonomik olarak Venezuela’ya bağımlı olduğunu savunarak “Küba’nın varı yoğu Venezuela’ydı. Para da petrol de oradan geliyordu” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD’nin yıllar önce Küba’ya yönelik bir operasyonunda hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini, buna karşın çok sayıda Kübalı askerin öldüğünü ileri sürdü.

"ULUSLARARASI HUKUKA İHTİYACIM YOK"

Öte yandan, DHA'nın aktardığına göre, Amerikan basınına dış politikayla ilgili değerlendirmede bulunan Trump, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırlaması olup olmadığı sorusuna, “Evet, bir şey var; kendi ahlakım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok” diye yanıt verdi.

Trump, amacının insanlara ve diğer ülkelere zarar vermek olmadığını ifade ederek uluslararası hukukun nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu ilkelere uyup uymayacaklarına karar verdiklerini söyledi. Kendi yönetiminin uluslararası hukuka uyup uymayacağı sorusuna ise Trump, “Uyarız” cevabını vererek, yine de ABD'yi kısıtlayan uluslararası hukuki durumlar olduğunda "karar merciinin kendisi olacağını" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.