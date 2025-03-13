Donald Trump, kabineye Konyalı ismi tercih etti: Ekibe bir Türk daha! Seval Öz'ün görevi merak uyandırdı

ABD Başkanı Donald Trump ikinci başkanlık döneminde de dünyayı kasıp kavuran açıklamalar yapmaya, kararlar almaya tüm hızıyla devam ediyor. Birlikte çalıştığı ekip de karar alma sürecinde son derece etkili. Trump bu ekibe bi Türk'ü daha katmaya karar verdi. Seval Öz bakan yardımcısı olması an meselesi, peki görevi ne olacak? Bu sorunun da kısa sürede yanıt bulması bekleniyor.

ABD KABİNESİNDE TÜRK İSİM

ABD Kongresi'nin internet sitesinde adaylık duyurusu yayımlandı. Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığında yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterildi.

SEVAL ÖZ'ÜN GÖREVİ İÇİN İPUCU VAR

NTV'nin aktardığına göre otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz'ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi. ABD'deki çeşitli bakanlıklar, birden fazla bakan yardımcısı ile faaliyet gösteriyor.

Beyaz Saray, Öz'ün Ulaştırma Bakanlığı'ndaki tam rolünü henüz açıklamadı ancak mesleki geçmişi, bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olabileceğini gösteriyor.

AİLECEK KONYA KÖKENLİLER

Mehmet Öz'ün babası Prof. Öz 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu daha var.

Prof. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İstanbul Üniversite Tıp Fakültesini de burslu bitirdi, daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Prof. Öz, yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı, 1959'da genel cerrah ünvanını aldı. Amerika'da 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü.

TRUMP MEHMET ÖZ'Ü DE ADAY GÖSTERMİŞTİ

Seval Öz, Trump’ın Sağlık Sigortası Departman başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi.

Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Öz’ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart cuma günü yapılması bekleniyor.

Bu oturum ile tarihte ilk kez hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan bir kişi ABD Senatosu'nda onay sürecinden geçmiş olacak.

MİRAS KAVGASI ÇIKMIŞTI

Öz kardeşler, 2019 yılında babalarının vefatının ardından miras tartışması yaşamıştı. Kardeşlerden Nazlım Öz 2020 yılında, abisinin iki gayrimenkul için toplam 15 bin dolarlık aylık geliri kendisiyle paylaşmadığını iddia etmişti. Dr. Öz de kız kardeşinin babasının imzasını taklit ederek gelir elde ettiğini öne sürmüştü. Bakanlığa aday gösterilen Sevval Öz, bu davalarda abisi Mehmet Öz ile birlikte hareket etti ve kardeşleri Nazlım'a karşı davalar açtı. Dr. Öz ve Kaliforniya’da yaşayan kız kardeşi Seval Öz de Nazlım Öz’e dava açmış ve kardeşlerinin babalarının Hollanda, Hindistan ve Cayman Adaları’ndaki 2,9 milyon dolarlık parasını zimmetine geçirdiğini öne sürmüştü. Baba Mustafa Öz’den geriye kalan Sarıyer’deki bir yalı ile çok sayıda gayrimenkul ve bankadaki paralar kardeşler arasında bir dizi davaya yol açmış durumdaydı.

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