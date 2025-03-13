HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Donald Trump, kabineye Konyalı ismi tercih etti: Ekibe bir Türk daha! Seval Öz'ün görevi merak uyandırdı

Donald Trump, kabineye Konyalı ismi tercih etti: Ekibe bir Türk daha! Seval Öz'ün görevi merak uyandırdı

13.03.2025 11:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'den sonra bir Türk daha Trump'ın ekibinde görev almaya hazırlanıyor. Trump, Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak aday gösterdi. Kökleri Konya'ya dayanan Öz'ün sorumluluk alanı ise merak uyandırdı.

Donald Trump, kabineye Konyalı ismi tercih etti: Ekibe bir Türk daha! Seval Öz'ün görevi merak uyandırdı

ABD Başkanı Donald Trump ikinci başkanlık döneminde de dünyayı kasıp kavuran açıklamalar yapmaya, kararlar almaya tüm hızıyla devam ediyor. Birlikte çalıştığı ekip de karar alma sürecinde son derece etkili. Trump bu ekibe bi Türk'ü daha katmaya karar verdi. Seval Öz bakan yardımcısı olması an meselesi, peki görevi ne olacak? Bu sorunun da kısa sürede yanıt bulması bekleniyor.

ABD KABİNESİNDE TÜRK İSİM

ABD Kongresi'nin internet sitesinde adaylık duyurusu yayımlandı. Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığında yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-13 104159

SEVAL ÖZ'ÜN GÖREVİ İÇİN İPUCU VAR

NTV'nin aktardığına göre otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz'ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi. ABD'deki çeşitli bakanlıklar, birden fazla bakan yardımcısı ile faaliyet gösteriyor.

Beyaz Saray, Öz'ün Ulaştırma Bakanlığı'ndaki tam rolünü henüz açıklamadı ancak mesleki geçmişi, bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olabileceğini gösteriyor.

maxresdefault

AİLECEK KONYA KÖKENLİLER

Mehmet Öz'ün babası Prof. Öz 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu daha var.

Prof. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İstanbul Üniversite Tıp Fakültesini de burslu bitirdi, daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Prof. Öz, yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı, 1959'da genel cerrah ünvanını aldı. Amerika'da 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü.

TRUMP MEHMET ÖZ'Ü DE ADAY GÖSTERMİŞTİ

Seval Öz, Trump’ın Sağlık Sigortası Departman başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi.

Ekran görüntüsü 2025-03-13 103950

Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Öz’ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart cuma günü yapılması bekleniyor.

Bu oturum ile tarihte ilk kez hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan bir kişi ABD Senatosu'nda onay sürecinden geçmiş olacak.

MİRAS KAVGASI ÇIKMIŞTI

Öz kardeşler, 2019 yılında babalarının vefatının ardından miras tartışması yaşamıştı. Kardeşlerden Nazlım Öz 2020 yılında, abisinin iki gayrimenkul için toplam 15 bin dolarlık aylık geliri kendisiyle paylaşmadığını iddia etmişti. Dr. Öz de kız kardeşinin babasının imzasını taklit ederek gelir elde ettiğini öne sürmüştü. Bakanlığa aday gösterilen Sevval Öz, bu davalarda abisi Mehmet Öz ile birlikte hareket etti ve kardeşleri Nazlım'a karşı davalar açtı. Dr. Öz ve Kaliforniya’da yaşayan kız kardeşi Seval Öz de Nazlım Öz’e dava açmış ve kardeşlerinin babalarının Hollanda, Hindistan ve Cayman Adaları’ndaki 2,9 milyon dolarlık parasını zimmetine geçirdiğini öne sürmüştü. Baba Mustafa Öz’den geriye kalan Sarıyer’deki bir yalı ile çok sayıda gayrimenkul ve bankadaki paralar kardeşler arasında bir dizi davaya yol açmış durumdaydı.

Mynet Anket Seval Öz'ün Kabinedeki Rolü Ne Olacak?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Sürücüsüz araç politikaları
Ulaştırma güvenliği
Altyapı geliştirme projeleri
Lojistik ve taşımacılık yönetimi
Bu anket 10 saat 53 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
13 Mart 2025
13 Mart 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Mehmet Öz ve Suna Öz'ün vasiyetname davası Mehmet Öz ve Suna Öz'ün vasiyetname davası
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden! Görüntüler hayran bıraktıTürkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden! Görüntüler hayran bıraktı
MSB'den 'Suriye'deki anlaşma' açıklaması!MSB'den 'Suriye'deki anlaşma' açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho hakem ismi paylaşarak ifşa etti! "Galatasaray'a sempatisi var"

Jose Mourinho hakem ismi paylaşarak ifşa etti! "Galatasaray'a sempatisi var"

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Ünlü ekmek markasına ceza! Bakanlık harekete geçti

Ünlü ekmek markasına ceza! Bakanlık harekete geçti

Dünya, Rusya'nın gizli belgelerini konuşuyor! Putin'in planı deşifre mi oldu?

Dünya, Rusya'nın gizli belgelerini konuşuyor! Putin'in planı deşifre mi oldu?

12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı...

12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı...

Avrupa'nın 'Türkiye sempatisi' artıyor... "Türkiye olmadan hayal etmek imkansız" sözleriyle AB üyeliği çağrısı!

Avrupa'nın 'Türkiye sempatisi' artıyor... "Türkiye olmadan hayal etmek imkansız" sözleriyle AB üyeliği çağrısı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.