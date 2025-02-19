Donald Trump: 'Putin ile ay sonundan önce görüşeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ay sonundan önce olacağını söyledi.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak istediklerini belirtti.

"AVRUPALILAR BAKSIN UKRAYNA'YA"

Trump, "Bizim asker göndermemize gerek kalmayacak. Biz göndermek zorunda olmayacağız. Biliyorum Fransa bunu yapmak istiyor. İngiltere bundan bahsetti. Fransa bunu söyleyince bunun çok iyi bir jest olduğunu düşündüm. Yani Avrupalılar baksın Ukrayna'ya. Onlar asker göndersin." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca Savaşı bitirebilme günün olduğunu da sözlerine ekledi.