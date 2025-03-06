HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Donald Trump'tan Meksika açıklaması! "Mutabık kaldık"

Donald Trump'tan Meksika açıklaması! "Mutabık kaldık"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2025 21:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye uygulayacağı gümrük vergileri gündem olmuştu. Yaşanan yeni gelişmede ABD, Meksika'ya USMCA kapsamına giren ürünlerde gümrük vergisi uygulamayacak. Trump konuyla ilgili açıklamasında "Meksika'nın USMCA Anlaşması kapsamına giren hiçbir şey için gümrük vergisi ödememesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

Donald Trump'tan Meksika açıklaması! "Mutabık kaldık"

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile telefonda görüştü. Trump, görüşmenin ardından Meksika'nın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ticaret anlaşması kapsamında ABD'ye giren herhangi bir mal için 2 Nisan'a kadar gümrük vergisi ödemeyeceğini açıkladı.

thumbs_b_c_dd7dcc80792a6af7540392093bc01772

TRUMP: "MUTABIK KALDIK"

Trump, "Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığım görüşmenin ardından, Meksika'nın USMCA Anlaşması kapsamına giren hiçbir şey için gümrük vergisi ödememesi konusunda mutabık kaldık. Bu Anlaşma 2 Nisan'a kadar geçerli. Bunu bir uzlaşma olarak ve Başkan Sheinbaum'a duyduğum saygıdan dolayı yaptım" dedi.

thumbs_b_c_da58f94c2e35e2706755ea937b5eacc1

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'la yaptığı görüşmeyi "mükemmel ve saygılı" olarak nitelendirerek, hükümetinin güvenlik ve göç konularında çalışacağı sözünü verdi. Sheinbaum, Meksika'nın ABD'ye ithal ettiği ürünlerin çoğunun ticaret anlaşmasına uygun olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

06 Mart 2025
06 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Yer: İstanbul! Trafikte makas atıp, sürücüleri silahla tehdit ettiYer: İstanbul! Trafikte makas atıp, sürücüleri silahla tehdit etti
Çankırı'da feci kaza! 6 yaralıÇankırı'da feci kaza! 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Meksika Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe eşleşmesi sonrası G.Saray'dan flaş talep!

F.Bahçe eşleşmesi sonrası G.Saray'dan flaş talep!

Naci Görür'den o il için uyarı: "Olabilecek en çürük zeminde oturuyor"

Naci Görür'den o il için uyarı: "Olabilecek en çürük zeminde oturuyor"

Radar yok diye hız yapanlar yandı! Yeni sistem devreye girdi

Radar yok diye hız yapanlar yandı! Yeni sistem devreye girdi

Ortalığı karıştıracak iddia! Trump'tan NATO adımı: O maddeyi değiştirmek istiyor

Ortalığı karıştıracak iddia! Trump'tan NATO adımı: O maddeyi değiştirmek istiyor

Putin "Zafer bekliyoruz" diyerek açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"

Putin "Zafer bekliyoruz" diyerek açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.