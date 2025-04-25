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Donald Trump'tan 'Rümeysa Öztürk' mesajı! Delilleri işaret etti

ABD'de gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, ABD Adalet Bakanlığının elindeki delilleri işaret etti.

Donald Trump'tan 'Rümeysa Öztürk' mesajı! Delilleri işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine açıklamalarda bulundu. Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün 25 Mart'ta gözaltına alınmasına da değinen Trump, Öztürk'ün durumundan ‘haberdar olmadığını’ belirtti.

Trump, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’ndan elindeki delilleri kamuoyuyla paylaşmasını isteyebileceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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