Donald Trump'tan Washington'a özel kanun! Cinayet işleyenler... "Diktatör değilim"

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da cinayet işleyenler hakkında idam cezası verilmesini talep edeceklerini söyledi. Ayrıca Tump, ülke genelinde suçla mücadele için daha ağır tedbirler alacaklarını vurgulayarak, "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Washington'ın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Washington'da aldıkları ilave tedbirlerle suç oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve bundan gurur duyduklarını belirten Trump, özellikle son 2 haftadır başkentte hiç cinayet işlenmediğine dikkati çekti.

İDAM CEZASI TALEBİ

Trump, "Başkent Washington'da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de söz konusu düzenlemelerin eyaletlere verildiğini anımsatan Trump, başkent için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını kaydetti.

"DİKTATÖR DEĞİLİM"

Öte yandan Trump, ülke genelinde suçla mücadele için daha ağır tedbirler alacaklarını vurgulayarak, "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum." diye konuştu.

26 Ağustos 2025
26 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

