Donald Trump: "Ukrayna konusunda anlaşmaya çok yakınız"

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sonlanması için anlaşma müzakereleri devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planını taraflara iletmişti.

TRUMP'TAN ANLAŞMA MESAJI: "ÇOK YAKINIZ"

Konuya dair bugün yeni bir açıklama yapan ABD lideri Trump, "Ukrayna konusunda anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞINA YÖNELİK BARIŞ PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

ZELENSKİY, TRUMP'LA "BARIŞ PLANI"NI ABD'DE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonladırmak için sunduğu "barış planı" için bu ay ABD'ye gidecek. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasının beklendiği ifade edildi