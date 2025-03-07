HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Donan göl çocukların oyun alanı oldu

Donan göl çocukların oyun alanı oldu

07.03.2025 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve soğuk hava nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Nazik Gölü çocukların oyun alanı oldu.

Donan göl çocukların oyun alanı oldu

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü’nün yüzeyi şiddetli soğuklar nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Buzla kaplanan Nazik Gölü, köy çocuklarının oyun alanı oldu. Göle kıyısı bulunan Dilburnu köyündeki çocuklar donan göl üzerinde gün boyu kayıp çeşitli oyunlar oynayarak keyfini çıkarıyor. Çocukların donan göl üzerinde kayıp oynaması havadan dron ile görüntülendi.

"ÇOK EĞLENİYORUZ"

Dilburnu köyünde yaşayan çocuklardan Muhammed Enes Kardoğan, "Donan Nazik Gölü’nde çok eğleniyoruz, top oynuyoruz. Kayıyor güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kızıl şahinlerin dronla mücadelesi! O anlar kameradaKızıl şahinlerin dronla mücadelesi! O anlar kamerada
Kirli çark, tuvalette deşifre oldu! Sahte rapor şebekesi çökertildiKirli çark, tuvalette deşifre oldu! Sahte rapor şebekesi çökertildi
Anahtar Kelimeler:
Bitlis çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Ece Gürel'in ölümü sonrası "Cinler yaptı" başlığını görünce patladı

Ece Gürel'in ölümü sonrası "Cinler yaptı" başlığını görünce patladı

Hem ceza yedi hem de işinden oldu: "Bilsem yapmazdım"

Hem ceza yedi hem de işinden oldu: "Bilsem yapmazdım"

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Akşam yemeğini paylaştı! Kimse inanamadı

Akşam yemeğini paylaştı! Kimse inanamadı

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.