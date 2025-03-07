Donan göl çocukların oyun alanı oldu

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü’nün yüzeyi şiddetli soğuklar nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Buzla kaplanan Nazik Gölü, köy çocuklarının oyun alanı oldu. Göle kıyısı bulunan Dilburnu köyündeki çocuklar donan göl üzerinde gün boyu kayıp çeşitli oyunlar oynayarak keyfini çıkarıyor. Çocukların donan göl üzerinde kayıp oynaması havadan dron ile görüntülendi.

"ÇOK EĞLENİYORUZ"

Dilburnu köyünde yaşayan çocuklardan Muhammed Enes Kardoğan, "Donan Nazik Gölü’nde çok eğleniyoruz, top oynuyoruz. Kayıyor güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır