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Dondurmacı cinayetinde 10 tutuklama

Adana’nın Ceyhan ilçesinde dondurmacıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Erdem cinayetini gerçekleştirdiği belirlenen zanlı ile şüpheliye yardım ettiği öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı.Olay, 25 Temmuz günü Ceyhan ilçesine bağlı Çamlıyol Mahallesi İnönü Bulvarı’ndaki bir dondurmacıda meydana geldi.

Dondurmacı cinayetinde 10 tutuklama

Adana’nın Ceyhan ilçesinde dondurmacıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Erdem cinayetini gerçekleştirdiği belirlenen zanlı ile şüpheliye yardım ettiği öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Olay, 25 Temmuz günü Ceyhan ilçesine bağlı Çamlıyol Mahallesi İnönü Bulvarı’ndaki bir dondurmacıda meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, çalışan Yusuf Erdem’e (29) tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yusuf Erdem ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yusuf Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Yusuf Erdem’in cep telefonuyla görüştüğü kişiyi saldırgana gösterdiği, saldırganın telefondaki kişiye el salladıktan sonra tabancayla ateş açtığı anlar yer aldı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yürüttüğü soruşturma kapsamında, cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen M.B. ile olay öncesinde ve sonrasında şüpheliye yardım ettiği öne sürülen H.Y., A.S., İ.S., A.S., H.A., S.Ş., E.S., F.G. ve K.A. düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ile 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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