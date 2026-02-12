HABER

Dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdüler

"Türkiye'ye denizi sevdiren adam" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Aydın Aydıner, ekip arkadaşlarıyla birlikte şubat ayının dondurucu soğuğunda Van Gölü'ne girdi.

İstanbul Bebek'te yaz kış demeden her gün denize girerek ülke genelinde bir akım başlatan Aydın Aydıner, bu kez Van'da soğuk havaya rağmen yüzerek kış turizmine dikkat çekti. İstanbul Bebek'te her mevsim düzenli olarak denize giren ve özellikle kış aylarında yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelere ulaşan Aydıner, Van'dan gelen davetler üzerine kente geldi. Sabah saatlerinde Edremit ilçesinin Van Gölü kıyısında hazırlıklarını tamamlayan Aydıner ve ekibi, hava sıcaklığının sıfırın altında 2 ile 3 dereceyi gösterdiği anlarda göle girerek yüzdü.

"VAN DENİZİ MUHTEŞEM BİR YER VE ÇOK KEYİFLİ"

Konuya ilişkin konuşan Aydın Aydıner, İstanbul Bebek'te her sabah denize girdiğini hatırlattı. Kar kış kıyamet demeden 8 yıldır aralıksız denize girdiğini ifade eden Aydıner, "Van'dan takipçilerim sürekli mesaj atıyordu, ‘Abi Van'a gel, seni burada da görmek istiyoruz' diye. Ben de ‘Geliyorum' dedim. Gelir gelmez çok güzel bir şehirle karşılaştım. İnsanları muhteşem. Doğu'nun insanı gerçekten çok misafirperver. Sağ olsunlar bizi buraya kadar getirdiler, yanımızda oldular, destek verdiler. Deniz soğuk ama benim için çok soğuk değil. Suyu da gerçekten çok güzel, değişik bir tadı var. Deniz diyorum çünkü ucu bucağı yok; muhteşem bir yer ve çok keyifli" dedi.

"SADECE YAZIN DEĞİL, KIŞIN DA DENİZE GİRİLEBİLİR"

Kış turizmine dikkat çekmek amacıyla soğuk havalarda denize girdiğine dikkat çeken Aydıner, "Bu sene özellikle böyle bir akım başlattım. Herkes denize giriyor, buza atlıyor, karda ve soğuk suda yüzüyor. Hep birlikte şunu göstermek istedik: Sadece yazın değil, kışın da denize girilebileceğini. Türkiye bir kış turizmi cenneti haline gelsin; sadece karda, buzda kayılmasın, snowboard yapılmasın, denizlerimize de girilsin. Böylelikle inşallah Van'ı da kalkındırmış oluruz. İnsanları buraya davet ediyorum. Çok güzel bir yer, çok misafirperver insanlar var ve muhteşem bir doğası var. Aynı gün içinde dört mevsimi yaşadık; yağmur yağdı, ardından kar yağdı, sonra denize girdik. Enteresan bir gün yaşıyoruz. Çok mutluyum. Muhteşem bir ile geldim, muhteşem insanların yanındayım" diye konuştu.

"HERKES GELSİN, VAN GÖLÜ'NDE YÜZSÜN"

Öte yandan Aydıner'in ekibinde yer alan Hayriye Çetin de ilk kez geldiği Van'da Van Gölü'nde yüzmenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, "Van'ın gerçekten bu kadar keyifli geçeceğini beklemiyordum. İlk kez geldim. Van Gölü'nde yüzmek benim için inanılmaz bir deneyim oldu, herkese tavsiye ediyorum. Biz Bebek'te yüzüyorduk, herkese çıkın çıkın gelin diyorduk; artık Van'a kesinlikle gelin diyorum. Herkes gelsin, Van Gölü'nde yüzsün. Bizim için gerçekten inanılmaz, güzel ve çok keyifli bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA

