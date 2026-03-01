HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dondurucu zirvede toplanan kar, yazın serinleten lezzete dönüşüyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin simgelerinden olan kar helvasının sırrı Madran Dağı’nın zirvesinden gelirken, kış aylarında yüksek kesimlerde toplanan doğal karlar yüzlerce yıllık geleneksel yöntemlerle yaz aylarına hazırlanıyor.

Dondurucu zirvede toplanan kar, yazın serinleten lezzete dönüşüyor

Bozdoğan ilçesinde Muammer ve Emrah Başalan kardeşler, atalarından kalan dede mesleğini sürdürerek Madran’ın zirvesinde biriken karı zorlu şartlar altında topluyor. El gücüyle çuvallara basılan karlar, iş makineleri yardımıyla özel alanlarda toprağın altına gömülerek muhafaza ediliyor. Bir kısmı ise ilçe merkezine indirilerek soğuk hava depolarında saklanıyor. Bu yöntem sayesinde doğal kar, yaz sıcaklarına kadar korunarak Bozdoğan’ın meşhur kar helvasının yapımında kullanılıyor. Doğal lezzeti ve serinletici özelliğiyle kar helvası, hem ilçe halkının hem de bölgeyi ziyaret edenlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Başalan kardeşler, "Bu iş bizim için sadece geçim kaynağı değil, atalarımıza vefa" diyerek Madran’ın zirvesinden gelen serinliği gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Dondurucu zirvede toplanan kar, yazın serinleten lezzete dönüşüyor 1

Dondurucu zirvede toplanan kar, yazın serinleten lezzete dönüşüyor 2

Dondurucu zirvede toplanan kar, yazın serinleten lezzete dönüşüyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu Belediyesine irtikap soruşturmasında yeni detaylar! İfadelerdeki çelişkiler dikkat çektiBolu Belediyesine irtikap soruşturmasında yeni detaylar! İfadelerdeki çelişkiler dikkat çekti
Yakakent’te uyuşturucu ve silah ele geçirildiYakakent’te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.