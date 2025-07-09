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Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Annesinden korkunç ifade: Emzirirken uyuyakaldım! Üzerine yatmış olabilirim

Ankara'da kan donduran olayın detayları belli oldu. 23 Haziran tarihinde derin dondurucuda erkek bebek cesedi bulunmuştu. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen 31 yaşındaki Gözde İ.'nin bebeğin annesi olduğu tespit edildi. Gözde İ., evlilik dışı birliktelikten hamile kaldığını, hamilelik süresince hiç hastaneye gitmediğini ve kilolu bir yapısı olduğu için kimsenin anlamadığını söyledi.

Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Annesinden korkunç ifade: Emzirirken uyuyakaldım! Üzerine yatmış olabilirim

Ankara'da derin dondurucuda cesedi bulunan erkek bebeğin annesinin, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan cezaevinde bulunan ev sahibi Gözde İ. (31) olduğu belirlendi.

TEMİZLİK YAPARKEN BULUNMUŞTU

Yaklaşık 1 ay önce 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Gözde İ.'nin yakınları, 23 Haziran'da Etimesgut ilçesindeki evinde temizlik yaparken derin dondurucuda bebek cesedi ile karşılaştı. İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri evde inceleme yaptı.

Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Annesinden korkunç ifade: Emzirirken uyuyakaldım! Üzerine yatmış olabilirim 1

BEBEĞİN ANNESİ EV SAHİBİ ÇIKTI

2 aylık olduğu düşünülen erkek bebeğin cansız bedeni, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cezaevinde bulanan Gözde İ. ile bebekten alınan örnekle DNA testi yapıldı. DNA testinde Gözde İ.'nin, bebeğin annesi olduğu belirlendi.

KORKUNÇ! "BEBEĞİN ÜZERİNE YATMIŞ OLABİLİRİM"

Olayla ilgili Gözde İ.'nin cezaevinde ifadesi alındı. Gözde İ., evlilik dışı birliktelikten hamile kaldığını, hamilelik süresince hiç hastaneye gitmediğini ve kilolu bir yapısı olduğu için kimsenin anlamadığını belirtti. 2024 Haziran ayında evde otururken doğumun başladığını ve kendi imkanları ile doğum yaptığını, çok kan kaybettiğini, doğumu yaptıktan sonra salondaki kanepeye bebekle geçtiğini ve bebeği emzirirken yorgunluktan uyuyakaldığını, 7-8 saat sonra uyandığında bebeğin morarmış ve nefessiz şekilde yattığını, bu durumun kendisinin bebeğin üzerine yatmış olabileceği için gerçekleştiğini ileri sürdü.

Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Annesinden korkunç ifade: Emzirirken uyuyakaldım! Üzerine yatmış olabilirim 2

NORMAL YAŞANTILARINA DEVAM ETTİLER

Gözde İ., evdeki buzdolabının bozulması üzerine yeni buzdolabı aldıklarını ve eşyaların yeni buzdolabına aktarılırken bebeği sonradan birlikte yaşamaya başladığı ev arkadaşının da gördüğünü, kendisinin detaylı şekilde durumu anlattığını ve bebeği kimseye söylememesi gerektiğini belirttiğini, ev arkadaşının da 'tamam' diyerek normal yaşantılarına devam ettiğini belirtti. Gözde İ., bebeğin babası olduğunu iddia ettiği A.'ya da durumu anlattığını ileri sürdü. Gözde İ.'nin arkadaşı ve A. ise bebekten haberleri olduğu iddiasını kabul etmedi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Etimesgut bebek
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