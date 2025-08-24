HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı'nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek"

İçerik devam ediyor

Yüzyıllar önce çatışmada vurulan, kıyıya sürüklenen, alevler içinde batan Osmanlı gemisine Akdeniz’in derinliklerinde ulaşıldı. Gemi, kayıp eserleriyle birlikte yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Tarihin sırlarını Akdeniz’de tek tek ortaya döken Osmanlı’nın kayıp gemisi, ilkleriyle arkeoloji tarihine geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras projesi kapsamında yürütülen Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısında bu yıl ulaşılan buluntular tarihe ışık tuttu.

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek" 1

Akdeniz’in karanlık sularında, Prof. Dr. Harun Özdaş’ın başkanlığı ve Doç. Dr. Nilhan Kızldağ’ın yardımcılığında yürütülen çalışmalar, Türkiye’nin sualtı arkeolojisinde ulaştığı liderliği bir kez daha ortaya koydu.

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek" 2

DÜNYA SUALTI ARKEOLOJİSİNİN EN ÇARPICI ÖRNEKLERİNDEN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu buluntular için dünya su altı arkeolojisinin en çarpıcı buluntularından biri olduğu vurgusunu yaptı.

Bakan Ersoy, Akdeniz’de ulaşılan batık ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ecdadımızın izini sadece karada değil, denizlerde de sürüyoruz.”
Bakanlığımızın ‘Geleceğe Miras Projesi’ ile eşsiz mirasımızı koruyarak gelecek kuşaklara aktarıyoruz.
Bu vizyonun en çarpıcı örneklerinden biri de Akdeniz’in derinliklerinde yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkan Osmanlı batığıdır.
Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısında son olarak silahlar, porselenler, satranç takımları ve tarihe ışık tutan eşsiz buluntular ortaya çıkarıldı.
Türkiye’de kazısı yapılan ilk ve tek 17’nci yüzyıl Osmanlı batığında; 30’dan fazla tüfek, 50’den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu.
Batık, Osmanlı’nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek!
Bu keşif, yalnızca ülkemizin değil, dünya sualtı arkeolojisinin de en çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçti.
Emeği geçen herkese ve özellikle de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

17’NCİ YÜZYILIN TEK OSMANLI BATIĞI

Türkiye’de kazısı yapılan ilk ve tek 17’nci yüzyıl Osmanlı batığı olan gemi, yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde ahşap kalıntılardan oluşuyor.

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek" 3

Çalışmalarda, geminin karaya oturup sancak bordasına yan yatarak battığı anlaşıldı.

İLK KEZ 30’DAN FAZLA OSMANLI TÜFEĞİ BULUNDU

Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısında en dikkat çekici buluntular askeri mühimmat grubuna ait.

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek" 4

İlk kez bir batıkta 30’dan fazla Osmanlı tüfeği bulundu. Bunların yanında 3 binden fazla kurşun mermi, çok sayıda barutluk, tabanca, kılıç ve hançer ele geçirildi. 50’den fazla humbara (el bombası) ise batığı Akdeniz’de bu tür mühimmat taşıyan tek örnek haline getirdi.

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek" 5

DÖNEMİN BİLİNEN EN BÜYÜK PİPO KOLEKSİYONU

Geminin pruva ve pupa bölümlerinde bakır kaplar, ibrikler, kazan kepçeleri, seramik çömlekler, tahta kaşıklar, şimşir taraklar, deri mataralar ve sepetler bulundu.

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek" 6

Ayrıca 135 adet Tophane üretimi pipo lülesi ile Osmanlı döneminin bilinen en büyük pipo koleksiyonu ortaya çıkarıldı.

SATRANÇ TAKIMI VE ÇİN PORSELENİ

Kazıda bulunan iki satranç takımı ile bambu paketler içinde 40’tan fazla Çin porseleni, Türkiye karasularında ilk kez tespit edildi.

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek" 7

Bu buluntular, bilinen sualtı eserleri arasında en büyük koleksiyon olma özelliği taşıyor.

GEMİ KIŞ AYLARINDA BATMIŞ

Çalışmalarda üç de mühür ortaya çıkarıldı. Okunabilen bir mühür üzerinde “Hüdabende Abdullah Ahmed” adı ve Hicri 1078 (Miladi 1667–1668) tarihi yer alıyor.

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek" 8

Bu bulgu sayesinde batığın dönemi de net olarak tarihlendirildi. Organik buluntular arasında en yoğun grubu oluşturan kestaneler ise geminin kış aylarında battığını gösteriyor.

OSMANLI’NIN DENİZ GÜCÜNE DAİR İLK VERİLER

Kızlan Osmanlı Batığı, imparatorluğun 17’nci yüzyılda Akdeniz’deki askeri varlığını ve ticari faaliyetlerini aynı anda belgeleyen ilk örnek oldu.

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek" 9

Bulgular, geminin bir çatışma sonrası kıyıya sürüklenerek karaya oturduğunu ve burada yanarak battığını ortaya koydu.

MİRAS MÜZEYE EMANET

Sürdürülen çalışmalarda tümüyle kazısı yapılmış ilk Osmanlı Dönemi batığı belgelenmiş olacak. Buluntuların tamamı da Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine teslim edilecek.

Dönemin en büyük koleksiyonu! Osmanlı nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı: "Günümüze taşıyan ilk örnek" 10

Kazı ekibi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezinin (SUDEMER) teknik altyapısıyla çalışmalarını sürdürüyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antakya’da trafik kazası : 2 yaralıAntakya’da trafik kazası : 2 yaralı
Alışveriş sonrası otomobiline binip eve gitti, şaşırtan gerçek ise eve varınca ortaya çıktı: "Oğlum, 'benim değil' deyince fark ettim"Alışveriş sonrası otomobiline binip eve gitti, şaşırtan gerçek ise eve varınca ortaya çıktı: "Oğlum, 'benim değil' deyince fark ettim"

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz gemi batik osmanlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Nereye gitsek bu soruyla karşılaşıyoruz

Nereye gitsek bu soruyla karşılaşıyoruz

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

'Kurasız hac' vaadine Bakanlık noktayı koydu!

'Kurasız hac' vaadine Bakanlık noktayı koydu!

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi!

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi!

İstanbul'da yağmur sürprizi! Meteoroloji uyardı

İstanbul'da yağmur sürprizi! Meteoroloji uyardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.