HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dönmezler suç örgütüne operasyon! 12 tutuklama

Hatay'da Dönmezler suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 12'si tutuklandı.

Dönmezler suç örgütüne operasyon! 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, borç-alacak konularında tahsilatçılık yaptıkları, eğlence mekanı sahiplerinden haraç toplayıp, vermeyenlerin iş yerlerine zarar verdikleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Dönmezler suç örgütünün yöneticileri ve üyelerinin yakalanmasına yönelik Hatay merkezli İstanbul ve Kocaeli'de 2 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskınlar yapan polis, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 91 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 34 av tüfeği kartuşu, 74 boş senet, ?1 yazılı senet, 1 hesap ajandası, 22 telefon, 1 bilgisayar ve başkasına ait bir kimlik ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyetteki 7 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtılarİstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtılar
Yer: İstanbul! Yol kenarında ceset bulunduYer: İstanbul! Yol kenarında ceset bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.