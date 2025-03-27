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  4. Dönüp bakınca neye uğradığını şaşırdı... 6 yaşındaki çocuğa skuter hırsızı şoku!

Dönüp bakınca neye uğradığını şaşırdı... 6 yaşındaki çocuğa skuter hırsızı şoku!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 10:41
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Sultangazi’de evinin önünde skuterla oynayan 6 yaşında olduğu öğrenilen çocuğun yanına gelen bir kişi, çocukla bir süre sohbet etti. Ardından da çocuğun skuterini alarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dönüp bakınca neye uğradığını şaşırdı... 6 yaşındaki çocuğa skuter hırsızı şoku!

Olay dün saat 13.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesinde meydana geldi. 6 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, skuteriyle evinin kapısının önünde oynadığı sırada yanına bir kişi yaklaştı. Şüpheli, bir süre çocukla sohbet ettii. Ardından da çocuğun skuterini alarak olay yerinden kaçtı.

ISTANBUL---SULTANGAZI’DE-6-YASINDAKI-COC_629943_186612

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Küçük çocuk skuterinin çalınması üzerine ailesine haber verdi. Çocuğun ailesi güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Skuterin şüpheli tarafından çalındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ISTANBUL---SULTANGAZI’DE-6-YASINDAKI-COC_629945_186612

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
skuter çocuk
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