Dönüş yolcuğu başladı! Kapıkule adım adım: 'Vücudun orada ama kalbin burada'

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Almanya'ya dönen Faruk Kuduban, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadığını söyledi.

Tatilin ve ziyaretlerinin ardından memleketlerinden yola çıkan gurbetçiler, en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor. Sınır kapısında gümrük işlemlerini gerçekleştiren gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den buruk ayrılıyor.

Almanya'ya dönen Faruk Kuduban, AA muhabirine, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadığını söyledi.

"BİZİM MEMLEKETİMİZİ DÜNYADA HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM"

Memleketi Trabzon'da 5 haftalık tatilini tamamladığını ve dönüş yolculuğunun başladığını belirten Kuduban, "45 yıldır gurbette yaşıyorum. Bizim için zor bir durum. Biz Türküz ve Türkiye bizim için çok önemli. Her sene Türkiye'ye gelmeye çalışıyoruz. Burada ailemizle ve sevdiklerimizle buluşuyoruz. Bizim memleketimiz çok güzel, dünyada hiçbir şeye değişmem. Tatilimi her zaman Türkiye'de geçiriyorum. Trabzon çok güzel, İstanbul'umuz çok güzel." dedi.

"VÜCUDUN ORADA AMA KALBİN BURADA"

Ailesiyle Danimarka'ya giden Ramadan Yaman ise tatillerinin çok güzel geçtiğini ifade etti.

Dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu dile getiren Yaman, "Gurbette yaşamak çok farklı bir duygu. Vücudun orada ama kalbin burada. Ailen Türkiye'de yaşıyor. 11 ay sabırsızlıkla memlekete gelmek için bekliyorsun. Gelirken güzel bir heyecanla geliyorsun, dönerken burukluk ve çöküntü yaşıyorsun. Danimarka'ya döndükten sonra asker gibi zaman sayıp tekrar geleceğimiz günü bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya'ya dönen Yeter Yavuz da Türkiye'den dönerken burukluk yaşadıklarını belirterek, 10 yıl sonra tamamen ülkesine dönmek istediğini kaydetti.

(AA)

