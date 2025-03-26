HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada mucize kurtuluş: Kağıt gibi ezilen kabinden sağ çıktı!

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada mucize kurtuluş: Kağıt gibi ezilen kabinden sağ çıktı!

26.03.2025 15:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tır ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada bir sürücü kabinde sıkışarak yaralandı. Kaza sebebiyle trafik bir saat kapalı kalırken, araçların kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada mucize kurtuluş: Kağıt gibi ezilen kabinden sağ çıktı!

Kaza, TEM Otoyolu Körfez Hereke geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CHJ 280 plakalı damperli tır, 54 AJJ 494 plakalı kamyon ve 06 DUE 633 plakalı tır zincirleme kazaya karıştı.

TIR SÜRÜCÜSÜ KABİNDE SIKIŞTI

AW420604_05

Önünde seyreden tıra arkadan çarpan 06 CHJ 280 plakalı damperli tır sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AW420604_03

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

KAĞIT GİBİ EZİLDİ

AW420604_02

Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şiddetiyle damperli tırın kabin kısmı kağıt gibi ezildi.

AW420604_04

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikameti 1 saat kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik eski seyrine döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Kocaeli’deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 69 kişiden 4’ü tutuklandıKocaeli’deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 69 kişiden 4’ü tutuklandı
Manisalı cimnastikçilerden Fransa’da büyük başarıManisalı cimnastikçilerden Fransa’da büyük başarı
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

İBB başkanvekilliği için adaylar belli: Oylama başladı!

İBB başkanvekilliği için adaylar belli: Oylama başladı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.