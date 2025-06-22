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Dörtyol’da ayağı kayalıklara sıkışan şahıs yaralandı

Hatay’da serinlemek için girdiği Deliçay’da ayağı kayalıklara sıkışarak yaralanan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde serinlemek amacıyla Deliçay’a giren bir vatandaş, ayağını kayalıklara sıkıştırdı.

Dörtyol’da ayağı kayalıklara sıkışan şahıs yaralandı
Çiğdem Sevinç

Hatay’da serinlemek için girdiği Deliçay’da ayağı kayalıklara sıkışarak yaralanan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Dörtyol’da ayağı kayalıklara sıkışan şahıs yaralandı

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde serinlemek amacıyla Deliçay’a giren bir vatandaş, ayağını kayalıklara sıkıştırdı. Kendi imkanlarıyla ayağını çıkarmaya çalışan şahsın ayağının kırıldığı tespit edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri tarafından sahsın ayağı çıkarıldı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Hatay
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