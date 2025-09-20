Dörtyol'da kumar oynayanlara ceza

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2 ayrı işyerinde kumar oynayan 13 şahsa 120 bin 211 TL para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, kentte huzuru sağlamaya devam ediyor. Ekipler, Dörtyol’daki bazı işyerlerine yönelik denetimler yaptı. Denetimler sırasında, Numune Evler Mahallesi’ndeki bir işyerinde sigara içilerek alkol tüketildiği belirlendi. 1 masada bulunan 11 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Masa üzerinde 590 iskambil kağıdı bulundu. Ayrıca, 8 bin 400 TL para ele geçirildi. Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’nde de bir işyeri denetlendi. Burada da 1 masada 2 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Bu masada 52 adet iskambil kağıdı ve 8 bin 700 TL para ele geçirildi. Kumar oynayan 13 kişiye toplam 120 bin 211 TL idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.A. ile M.Ç. hakkında, kumar oynanması için yer sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

